الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

بيراميدز بالأزرق ومازيمبي بالأبيض في لقاء الغد

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء غد الجمعة على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

 وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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 وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي.

يختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهته أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ تدريب نادي بيراميدز في الخامسة مساء اليوم بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي ومتاح التصوير ١٥ دقيقة يعقبه مؤتمر نادي مازيمبي في الخامسة والنصف مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي. 

ويبدأ تدريب نادي مازيمبي في السادسة مساء اليوم بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي ومتاح التصوير ١٥ دقيقة يعقبه مؤتمر نادي بيراميدز  في٦:٣٠ مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع.

 

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي غد الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي علي قناة  بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام مازيمبي

واستقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهته الهامة بأولى جولات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تجمعه بفريق مازيمبي الكونغولي.

ومن المتوقع أن يقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد والشناوي مواجهة الفريق السماوي بأولى جولاته بدور المجموعات.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد توفيق- عبد الله السعيد - بلاتي توريه  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

انتظام الدوليين بتدريبات بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

انتظم اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق بيراميدز صباح الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي ببداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم خماسي المنتخب الوطني أحمد  الشناوي وعلي جبر وأحمد  سامي ومحمد حمدي  بتدريبات بيراميدز وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر الفراعنة الذي أقيم خلال الشهر الجاري للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما انضم للتدريبات أيضا الكونغولي فيستون ماييلي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده وفي انتظار عودة البوركينابي بلاتي توريه.

تعرف على برنامج بيراميدز ومازيمبي التدريبي بختام استعداداتهما لمواجهة الغد

بيراميدز يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لمباراة مازيمبي (صور)

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