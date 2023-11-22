بيراميدز يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لمباراة مازيمبي (صور)

يواصل فريق بيراميدز، بقيادة باتشيكو المدير الفني، تدريباته الصباحية باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي بعد غد الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي علي قناة بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

بيراميدز يعلن برنامج مباراة مازيمبي وموعد المؤتمر الفني

وانتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم الخميس ٢٣-١١

تدريب نادي بيراميدز ٥:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي مازيمبي ٥:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي مازيمبي ٦:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي بيراميدز ٦:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع

واستقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهته الهامة بأولى جولات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تجمعه بفريق مازيمبي الكونغولي.

ومن المتوقع أن يقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد والشناوي مواجهة الفريق السماوي بأولى جولاته بدور المجموعات.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام مازيمبي

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جايمي باتششيكو المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد توفيق- عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

انتظام الدوليين بتدريبات بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

انتظم اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق بيراميدز صباح أمس الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي ببداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم خماسي المنتخب الوطني أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي بتدريبات بيراميدز وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر الفراعنة الذي أقيم خلال الشهر الجاري للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما انضم للتدريبات أيضا الكونغولي فيستون ماييلي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده وفي انتظار عودة البوركينابي بلاتي توريه.