تعرف على برنامج بيراميدز ومازيمبي التدريبي بختام استعداداتهما لمواجهة الغد

يختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهته أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ تدريب نادي بيراميدز في الخامسة مساء اليوم بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي ومتاح التصوير ١٥ دقيقة يعقبه مؤتمر نادي مازيمبي في الخامسة والنصف مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

ويبدأ تدريب نادي مازيمبي في السادسة مساء اليوم بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي ومتاح التصوير ١٥ دقيقة يعقبه مؤتمر نادي بيراميدز في٦:٣٠ مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع.

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موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي غد الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي علي قناة بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام مازيمبي

واستقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهته الهامة بأولى جولات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تجمعه بفريق مازيمبي الكونغولي.

ومن المتوقع أن يقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد والشناوي مواجهة الفريق السماوي بأولى جولاته بدور المجموعات.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد توفيق- عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

انتظام الدوليين بتدريبات بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

انتظم اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق بيراميدز صباح الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي ببداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم خماسي المنتخب الوطني أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي بتدريبات بيراميدز وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر الفراعنة الذي أقيم خلال الشهر الجاري للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما انضم للتدريبات أيضا الكونغولي فيستون ماييلي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده وفي انتظار عودة البوركينابي بلاتي توريه.