الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

هل يفعل الأغنياء العرب ما فعله إيلون ماسك؟!

ما فعله الملياردير الأمريكي من أصل أفريقي إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي تويتر أو X، بتخصيص جميع عائدات إعلانات شركته X Corp لحساب المستشفيات في غزة وإسرائيل وللهلال والصليب الأحمر.. يدعو للدهشة بصرف النظر عن دوافع ماسك من هذا العمل الإنساني المهم.

 

كما يدعونا للتساؤل: أين أغنياء العرب والمسلمين مما يجري في غزة.. لماذا تخلفوا عن نصرة أهلها.. ولماذا لا يبادرون بنجدة الأشقاء كما فعل ماسك.. وأين مجتمعنا المدنى مما يجري.. لماذا يأتي رد الفعل العربي متأخرًا؟! 

Advertisements

 

فإذا كنا لا نعلم أن أهل غزة والضفة الغربية هم حائط الصد الأول للدول العربية التي تطوق إسرائيل التي لا تظهر نواياها وأطماعها في تصريحات المتشددين من أهلها عن ضرورة إبادة العرب، استنادًا لإسناد ديني "تلمودي" يؤسس قناعات الإسرائيليين على أساس أن حدود دولتهم المزعومة من النيل للفرات.. فإذا كنا لا نعلم ذلك فتلك مصيبة.. وإذا كنا نعلم ولا نتحرك فالمصيبة أعظم!

 

إيلون ماسك ودعم غزة


إيلون ماسك يبدو وكأنه يجدف ضد التيار؛ فالبيت الأبيض، أعلن أنه لن ينشر إعلانات للحملة الرئاسية الجديدة للرئيس جو بايدن على شبكة التواصل الاجتماعي X  “تويتر سابقا”، بسبب موقف مالكها إيلون ماسك، من الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، والتي يواجه بسببها اتهامات بمعاداة السامية. 

 

وهو ما دفع منصة “إكس” لرفع دعوى قضائية ضد جماعة ضغط ذات ميول يسارية التى اتهمت المنصة بالسماح بظهور منشورات معادية للسامية بجانب إعلانات تجارية، وتستند تلك الدعوى إلى أن مجموعة "ميديا ماترز فور أمريكا" تلاعبت بالبيانات في محاولة من أجل تدمير المنصة؛ الأمر الذى دعا  شركات من بينها أبل وديزني وآي بي أم وكومكاست لوقف إعلاناتها على منصة "إكس" منذ أن قامت ميديا ماترز المعنية بمراقبة المنافذ الإعلامية بنشر تحليلها.


ولم يكن تبرع إيلون ماسك لغزة هو موقفه الوحيد الداعم لها؛ بل إنه سارع بالاستجابة لمطالب توفير خدمة الإنترنت الفضائى Starlink في القطاع  بعد أن قطع العدوان الإسرائيلي الاتصالات عنه، وانتصر ماسك لهاشتاج #starlinkforgaza، معربًاعن محاولته للتواصل مع المنظمات المساعدة لهذا الأمر المعترف بها دوليا ودعمها.

 

بينما تجاهل طلب تل أبيب أن يزودها بالإنترنت الفضائى خلال الحرب لضمان تدفق الإنترنت على بلدات إسرائيلية قريبة من مناطق الصراع.. وفقًا لما قاله موقع  ذا إنديان  إكسبريس "the Indian express"!


والحق أن أداء منصة إكس "تويتر" سابقًا كان داعمًا لقضية فلسطين؛ خلافًا لمنصات ومواقع تواصل اجتماعي أخرى أظهرت انحيازًا واضحا لإسرائيل؛ ذلك أن إيلون ماسك لم يقدم على تطبيق خوارزميات تقييد الرأى التى استخدمها فيس بوك.

 

كما أنه أزال مؤخرا علامة التوثيق الزرقاء للحساب الرسمى لـ أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، وهو ما أثار حالة من السعادة بين العديد من مستخدمى تويتر في العالم العربي.

 

الكل مذيع.. والكل ناقد رياضي!

على حسّ الدولار!

 

وهو ما يجعلنا نتمنى  أن نجد من الأغنياء العرب من يبادر بدعم أهلنا في غزة كما فعل إيلون ماسك.. فما أكثر ما يحتاجون إليه من دعم وإغاثة في مواجهة آلة القمع والإبادة الإسرائيلية التي دمرت مساكنهم وأوقعت أكثر من 14 ألف شهيد منهم بينهم نحو 6 آلاف طفل.. فهل يفعلها الأغنياء العرب؟!.

المستشفيات في غزة معاداة السامية أهل غزة إيلون ماسك إسرائيل الحرب الإسرائيلية الكاتب الصحفي غلى هاشم فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

أقنعة أمريكا والنظام الدولي تتساقط في غزة!

ماذا كسبت قضية فلسطين من طوفان الأقصى!

نقطة تحول!

إسرائيل كما يراها أهلها!

التاريخ لن يرحم من تقاعس ومن فرط ومن سكت!

الأكثر قراءة

كتائب القسام تكشف الموعد الجديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة

السيسي يشهد مؤتمر تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة الدولي

354 جنديا بين قتيل وجريح، حزب الله يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل تحقيقات النيابة في سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين

النشطاء يكشفون الصورة الأولى لبائع الطعام المصري بعد انتصاره على مستشار أوباما

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

السيسي يصل استاد القاهرة الدولي لحضور مؤتمر تحيا مصر فلسطين

ظهرت الآن، نتيجة مبعوثي الأزهر لدول العالم لعام 2024 بالرقم القومي

Advertisements

منوعات

المزيد

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

المزيد
الجريدة الرسمية