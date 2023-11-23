سفارة إسبانيا تشكر مصر لتعاونها في إجلاء 30 من مواطنيها بغزة

أعربت سفارة إسبانيا بالقاهرة عن الشكر للسلطات المصرية لتعاونها في إتمام عملية إجلاء 30 إسبانيا من قطاع غزة.



وذكرت السفارة - على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الخميس- ان فريقها قام بإتمام عملية إجلاء جديدة بنجاح لعدد 30 من المواطنين الأسبان المتواجدين في قطاع غزة.

وأضافت أن هؤلاء المواطنين "هم الآن في طريق عودتهم إلى أرض الوطن.. جزيل الشكر للسلطات المصرية لتعاونهم".

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