مارسيليا يتعاقد مع مهدى بن عطية

مارسيليا، أنهى النجم المغربي مهدى بن عطية اتفاقه مع نادى أولمبيك مارسيليا لتولى منصب إدارى في النادي الفرنسي.

مارسيليا ينهى اتفاقه مع مهدى بن عطية

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن بن عطية وقع بالفعل العقود مع نادي مارسيليا، لتولي منصب المدير الرياضي.

كما نشر عدد من مراسلي وسائل الإعلام الفرنسية، صورة لمهدي بن عطية توثق وصوله اليوم الخميس إلى مقر نادي مارسيليا، لتوقيع العقود.

يذكر أن فريق مارسيليا يضم في قائمته للموسم الحالي، الثلاثي المغربي، عز الدين أوناحي وأمين حارث، ولاعب الوسط الشاب بلال نادر.

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جدير أن بن عطية ولد في فرنسا، وخاض مسيرة احترافية كبيرة في أوروبا، أبرزها مع أندية يوفنتوس وروما في إيطاليا وبايرن ميونخ الألماني.

كما تدرج النجم المغربي بين ناشئي مارسيليا، وارتدى قميص الفريق لمدة عامين قبل أن ينطلق بين محطات عديدة، آخرها كاراجومروك التركي في نوفمبر عام 2021.

لانس يهزم مارسيليا

من ناحية أخرى واصل لانس زحفه نحو مراكز المقدمة في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / 0 على ضيفه أولمبيك مارسيليا، الأحد في المرحلة 12 من المسابقة.

وتقمص جوناثان جراديه دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (بوليرت ديليليس)، بعدما أحرز هدف لانس الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد لانس، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، إلى 16 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد مارسيليا، الذي واصل نتائجه السيئة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز العاشر، علما بأنه ما زال يمتلك لقاء مؤجلا.