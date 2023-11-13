لانس يحقق الفوز على مارسيليا في الدوري الفرنسي

واصل لانس زحفه نحو مراكز المقدمة في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / 0 على ضيفه أولمبيك مارسيليا، الأحد في المرحلة 12 من المسابقة.

لانس يهزم مارسيليا

وتقمص جوناثان جراديه دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (بوليرت ديليليس)، بعدما أحرز هدف لانس الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد لانس، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، إلى 16 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد مارسيليا، الذي واصل نتائجه السيئة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز العاشر، علما بأنه ما زال يمتلك لقاء مؤجلا.

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وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز ليون على مضيفه رين 1 / 0، وكليرمون فوت على لوريان 1 / 0، وميتز على نانت 3 / 1، فيما تعادل ليل مع ضيفه تولوز 1 / 1.

وحقق فريق ليون أول انتصار له في الدوري الفرنسي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب فوزه على مضيفه رين 1 / 0 في وقت سابق.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان واستاد ريمس

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع:موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – فابيان رويز.

في خط الوسط: وارن زائير إيمري – لى كانج إن – سولير.

في خط الهجوم: ديمبيلي – راموس – كيليان مبابي.

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وكان فريق ميلان الإيطالي، فاز بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.