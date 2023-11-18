السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

تشيلسي يفتح أبوابه لضم موهوب الدوري الفرنسي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

تسعى إدارة تشيلسي  إلى الحصول على خدمات أحد اللاعبين الواعدين في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي يطارد مالامين إيفكيلي، نجم موناكو،الموهوب الذي أطلق عليه لقب "كيليان مبابي الجديد".

ويعتبر إيفيكيلي (19 عاما) أحد أفضل اللاعبين المنتظر تألقهم في الدوري الفرنسي، بعد بروزه مع فريق الشباب في موناكو، ثم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.


ويستطيع إيفيكيلي اللعب على الجناحين أو كمهاجم في الخط الأمامي، وينتهي عقده مع موناكو في 2025.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفيكيلي يحظى أيضا باهتمام أندية كبرى أخرى في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وأوضحت أن البلوز يرغب في مواصلة سياسته خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس تود بويلي، والتي تعتمد على ضم اللاعبين البالغين 23 عاما أو أقل.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي بالتعادل (4-4) مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر تشيلسي للعودة من الخلف 3 مرات خلال التعادل، حيث سجل له لاعب مانشستر سيتي السابق، كول بالمر، ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتزع نقطة لفريقه.

واقعة بوكيتينو مع جوارديولا والحكم

لكن المواجهة المذهلة انتهت بطريقة غاضبة حيث اقترب بوكيتينو، الذي شعر أن تايلور حرم فريقه من فرصة تسجيل هدف بعد إطلاق صافرة النهاية، من الحكام بغضب واضطر طاقمه المعاون إلى إبعاده.

كما ترك بوكيتينو جوارديولا ينتظر مصافحته، لكنه عاد في النهاية إلى النفق دون أن يتبادل المجاملات مع مدرب منافسه.

وقال بوكيتينو الذي تم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل: "أحتاج إلى الاعتذار لأنتوني والحكام والحكم الرابع، في تلك اللحظة، شعرت أنه ربما يستطيع رحيم سترلينج التقدم ليسجل الهدف الخامس".

وأضاف: "أنا أستحق أن يتم إنذاري لأنني تجاوزت الحد.. إنها ليست صورة جيدة بالنسبة لي ولكرة القدم، هذا النوع من السلوك، أريد أن أعتذر له، جوارديولا، أيضًا لأنني لم أره في هذه اللحظة".

تصريحات بوكيتينو مدرب تشيلسي 

ومضى بوكيتينو في الإشادة بفريقه لإظهار "شخصيته" خلال المباراة.

وقال إن لاعبيه أظهروا أنهم قادرون على السيطرة على فريق من الطراز الرفيع.

وأردف: "لقد أظهرنا الشخصية والعقلية وأن لدينا أيضًا الأدوات للسيطرة وخلق الفرص. ما زلنا بعيدين في الجدول. لكن الآن هناك ضجيج مختلف في الملعب وهذا النوع من الأداء يمكننا استثماره حقًا للمستقبل".

وواصل: "أنا فخور جدا.. سعيد للغاية، وأعتقد أن اللاعبين يستحقون التقدير الكامل لأن الأداء كان مذهلًا.. نحن نواجه فريقًا يعتبر بالنسبة لي الأفضل في العالم".

وتابع: "بالطبع، هناك دائمًا أشياء يجب تحسينها، ولكن هكذا هي العملية عندما تريد بناء رحلة ومشروع من الصفر، المباراة كانت مذهلة، ولهذا السبب فإن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر روعة في العالم".

وختم: "الجميع يريد المشاركة في مباريات مذهلة، من الصعب التحدث لأن الجميع يريد أن يقول كم كانت المباراة مثيرة.. مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم وتشيلسي كان شجاعًا وحاول الحصول على النقاط الثلاث".
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إدارة تشيلسي كيليان مبابي موناكو مبابي الدوري الفرنسي

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