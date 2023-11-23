إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في الأميرية

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، عاطلًا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية.

واعترف المتهم في التحقيقات، بارتكابه 6 وقائع سرقة سابقة، باستخدام أسلوب الضغط على الكبوت.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه اعتاد سرقة بطاريات السيارات المتوقفة في الشوارع، عن طريق الضغط على الكبوت، حتى يفتح، ثم سرقة البطارية.

وأضاف المتهم، أنه كان يبيع البطاريات المسروقة بأسعار زهيدة، لكي يحصل على المال.

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كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وأنه سبق اتهامه في قضايا سرقة أخرى، وقام بسرقة بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وتواجه النيابة المتهم بارتكاب جريمة السرقة، واستغلال حالة الضعف التي يعاني منها أصحاب السيارات، والإضرار بالمصلحة العامة.

وقررت سرعة إحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، لمحاكمته عما هو منسوب إليه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء