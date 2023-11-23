الأمن العام يضبط 147 قطعة سلاح ناري وينفذ 84 ألف حكم قضائي

واصل قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 313 قضية مواد مخدرة بإجمالى 362 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,470 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (44,650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,809 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 7,105 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 3,870 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,287 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 340 جرام).

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ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وتم ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 120 متهم)، و(185) طلقة مختلفة الأعيرة (262) قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (84604) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:



ضبط التشكيلات العصابية

كما تم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهم وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم وضبط (293) دراجة نارية مخالفة.

ضبط المخالفات المرورية

وتم ضبط (18035) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.