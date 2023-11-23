تجديد حبس عاطل سرق لاب توب وهاتف محمول من داخل عيادة أسنان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة لاب توب وهاتف محمول من داخل إحدى عيادات الأسنان عن طريق استخدام أسلوب المغافلة وفر هاربًا، بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، حيث توجه إلى منطقة عابدين لعرض الأجهزة المستولى عليها للبيع، وشك مالك المحل في أمره بعدما قرر بيعها بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية، وأخطر الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه.

Advertisements

وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.