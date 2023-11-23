مصدر مصري مسؤول يكشف آخر تفاصيل اتفاقية الهدنة في غزة

قال مصدر مصري مسؤول، اليوم الخميس، إن مصر تعقد اتصالات مع الأطراف كافة؛ للاتفاق على الإجراءات التنفيذية للهدنة في غزة، مؤكدًا أن تحديد موعد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات.

اتفاق الهدنة في غزة

وأكد المصدر، حسب قناة القاهرة الإخبارية، استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ لسرعة البدء في الهدنة.

محادثات مستمرة وتسير بشكل إيجابي

فيما قال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن المحادثات التي تجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

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وأكد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن إعلان موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها، سيكون خلال الساعات المقبلة، مضيفًا أن العمل مستمر مع الطرفين، ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

وقف إطلاق النار

وأعلنت حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، فجر أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق هدنة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام وتبادل أسرى لدى الطرفين.

ولم يحدد اتفاق الهدنة الموعد الزمني المحدد لبدء سريانها، لكن تقارير عدة من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة، أكدت أنها قد تبدأ في العاشرة صباح الخميس، لكن ذلك لم يتحقق على ما يبدو، مع الاستمرار في التفاوض على بعض الأمور الفنية المتعلقة بالصفقة، مثل كيفية تسليم المحتجزين.

إطلاق سراح محتجزين

ويتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار وكل الأعمال العسكرية في كل مناطق غزة، كما يتم إطلاق سراح محتجزين من الطرفين.