الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مصدر مصري مسؤول يكشف آخر تفاصيل اتفاقية الهدنة في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال مصدر مصري مسؤول، اليوم الخميس، إن مصر تعقد اتصالات مع الأطراف كافة؛ للاتفاق على الإجراءات التنفيذية للهدنة في غزة، مؤكدًا أن تحديد موعد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات.

اتفاق الهدنة في غزة

 وأكد المصدر، حسب قناة القاهرة الإخبارية، استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ لسرعة البدء في الهدنة.

محادثات مستمرة وتسير بشكل إيجابي

 فيما قال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن المحادثات التي تجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

Advertisements

 وأكد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن إعلان موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها، سيكون خلال الساعات المقبلة، مضيفًا أن العمل مستمر مع الطرفين، ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

 

وقف إطلاق النار

 وأعلنت حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، فجر أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق هدنة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام وتبادل أسرى لدى الطرفين.

ولم يحدد اتفاق الهدنة الموعد الزمني المحدد لبدء سريانها، لكن تقارير عدة من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة، أكدت أنها قد تبدأ في العاشرة صباح الخميس، لكن ذلك لم يتحقق على ما يبدو، مع الاستمرار في التفاوض على بعض الأمور الفنية المتعلقة بالصفقة، مثل كيفية تسليم المحتجزين.

 

إطلاق سراح محتجزين

 ويتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار وكل الأعمال العسكرية في كل مناطق غزة، كما يتم إطلاق سراح محتجزين من الطرفين.

الكويت تصدر بيانا عاجلا بشأن الهدنة الإنسانية في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة هدنة إنسانية حماس إسرائيل

مواد متعلقة

حماس طلبت تغييرًا، الإذاعة الإسرائيلية تكشف سبب تأخر بدء اتفاقية الهدنة بغزة

نتنياهو: وجهت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان بالعالم

انتصار المقاومة الفلسطينية، اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى يغضب اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.. ومسئول استخباراتي يحذر من تهديد وجود إسرائيل بسبب حماس

وزير دفاع الاحتلال: الحرب في غزة مستمرة لحين القضاء على حماس

الأكثر قراءة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

الزمالك يحدد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

سقوط كوبري مشاة في المهندسين (صور)

محافظ الجيزة يتفقد حادث انهيار كوبري مشاة عرابي

داود عبد السيد، كواليس فيلم الكيت كات وسر استبعاد عادل إمام من البطولة ومن هو الشيخ حسني؟

فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة بداية من الغد

تفاصيل جديدة في واقعة انهيار كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين

Advertisements

منوعات

المزيد

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 24-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 24-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية