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رياضة

أهلي 2007 يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية

الأهلى 2007، فيتو
الأهلى 2007، فيتو

الأهلى 2007، يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧  اليوم الخميس خارج ملعبه مع بيراميدز، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

 

الأهلى 2007 يواجه ببراميدز


بدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٣٠ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح.، وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.


وفاز أهلي ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2007


ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

أهلي 2006 يفوز على مدينة نصر 

 

من ناحية أخرى حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006  فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق مدينة نصر، بنتيجة ١١ - صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين  السبت الماضي، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.


جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق محمد رضا (٤ أهداف) وعزت منصور وأمير علاء ومازن أحمد وفارس الشافعي ورمزي يونس ويوسف حلمي وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم، بواقع ٣ أهداف في الشوط الأول و٨ أهداف خلال الشوط الثاني.
وبدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.
الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.
الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - محمد رضا - عزت منصور - يوسف الجندي.
الهجوم: أمير علاء.
وشارك آدم سمير بدلًا من يوسف الجندي، وعلي الدين علاء بدلًا من أمير علاء، ورمزي يونس بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف حلمي بدلًا من مازن أحمد، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا.
بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، مسجلًا ٣٩ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق الأهلى 2006 


ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

 

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