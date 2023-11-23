مواجهات نارية للأندية المصرية في البطولات الأفريقية.. الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال.. والزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

تستعد الأندية المصرية لانطلاق مشوراها في دور المجموعات سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي2023 -2024.

ويشارك الأهلى وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا والزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلى يواجه ميدياما الغانى

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

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وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

ويامل الأهلى فى تحقيق الفوز على بطل غانا في ظل سعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة الثانية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

بيراميدز يواجه مازيمبي الكونغولي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي غد الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على مازيمبي الكونغولي في ظل بحثه عن تحقيق أولى بطولاته في تاريخ النادي السماوى الذي تأسس منذ أربع سنوات فقط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

الزمالك يواجه أبو سليم الليبى

وبلتقر الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية التى يتطلع إلى تحقيق لقبها للمرة الثانية في تاريخه بعد الحصول عليها في عام 2019.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

محترفى الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي

يستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها الاحد يوم 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساء.

ويامل فيوتشر في تحقيق الفوز على بطل جنوب أفريقيا والوصول إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

إصابات فيوتشر

ويبذل الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبين المصابين للحاق بلقاء سوبر سبورت الجنوب افريقي بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ويعاني فريق فيوتشر من اصابة عدد كبير من لاعبيه وهم باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وناصر ماهر واحمد عاطف.

وتأكد جاهزية أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر وصانع الألعاب ناصر ماهر للمشاركة مع الفريق في المواجهة المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

وعانى أحمد عاطف من بعض آلام في الظهر ويخوض حاليا التدريبات لاستعادة قوته البدنية والفنية قبل اللقاء.

وأصبح ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق جاهز أيضا اللحاق بلقاء سوبر سبورت بعد تماثله للشفاء وعودته للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

وجاري تجهيز الثنائي ونجويم وباسم علي باسم على الذي اصيب في المباراة الأخيرة أمام إنبى، والتي على إثرها غادر ملعب اللقاء.