موقف الأهلي من التعاقد مع مروان حمدى وأوفا

الأهلى، كشف الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن موقف النادى الأهلى من التعاقد مع مروان حمدى مهاجم المصرى البورسعيدي وأحمد أمين اوفا مهاجم نادى إنبى.

وقال شوبير إنه لا توجد أى مفاوضات أو اتصالات حدثت بين الأهلى ومروان حمدى مهاجم النادي المصري البورسعيدي.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: “الأهلى لديه رغبة في ضم أحمد أمين أوفا مهاجم إنبى لكن لم تحدث اتصالات أو مفاوضات مع اللاعب أو ناديه والحديث جاء عن طريق بعض الوكلاء المقربين من نادى إنبى واوفا”.

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أوفا يدخل حسابات كولر للانضمام إلى الأهلي

وبات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أحدث حلقات الصراع بين القطبين على ضم الصفقات، حيث عاد مهاجم الفريق البترولي إلى حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم هجوم الأحمر في يناير القادم.

ويدرس الأهلي تقديم عرض إلى إنبي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الأمامي.

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل من جانب أي نادٍ لضم أي لاعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم نتلقَّ أي عروض لضم أحمد أمين أوفا أو أي لاعب آخر، وعقده مستمر لمدة 4 مواسم ولا توجد به أي شروط جزائية".

وأضاف: "لم نحدد أي أرقام مالية لبيع أوفا، لأنه لا يوجد أي عروض رسمية، وخروج بعض الأخبار حول رغبتنا في الحصول على 3 ملايين دولار أمر غير منطقي".

وتابع: "لا توجد أي عروض أو مفاوضات لـ محمد حمدي أو أحمد نادر حواش، وهناك أقاويل كثيرة بشأن عروض للاعبي إنبي في ظل تألقهم مؤخرًا مثل كالوشا وغيرهم، وإستراتيجية النادي واضحة في بيع اللاعبين لكن نريد الحفاظ على استقرار النادي لنهاية الموسم، لحين تجهيز البدائل لبعض العناصر التي تألقت وتلقت عروض بالفعل".

وأكمل: "أغلبية نجوم مصر الموجودين على الساحة نتاج قطاع ناشئين نادي إنبي، ونتعامل مع كل الأندية لكن لا نرغب في رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي".

وحول مستحقات إنبي لدى الأهلي بشأن حمدي فتحي، قال: "الموضوع مع أيمن الشريعي والأمور في طريقها للحل، لنا 20% من انتقال اللاعب إلى نادي الوكرة القطري".

أرقام أوفا مع إنبي في الموسم الحالي

ولعب أحمد أمين أوفا 4 مباريات خلال الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله وخاض 35 مباراة بقميص الفريق البترولي، منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين.