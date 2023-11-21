مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

الدوري الإيطالي، آثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، الجدل حول مستقبله مع العملاق الإيطالى خلال الفترة المقبلة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سأبقى في النادي أم لا".

وأضاف: "لم أتحدث مع المالكين حول ذلك، وبالتالي لا أستطيع الإجابة عن أي سؤال حول مستقبلي".

وينتهي تعاقد مورينيو مع روما، بنهاية منافسات الموسم الجاري.

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وحاول الهلال السعودي، التعاقد مع مورينيو، قبل انطلاق الموسم الجاري، لكنه تمسك بالبقاء مع روما.

ديبالا على رادار الهلال السعودي لتعويض نيمار

من ناحية أخرى كشف الإعلامي الرياضي، حمد الدبيخي، أن نادي الهلال السعودي يستهدف ضم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، ليكون بديلا للبرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وخضع نيمار مؤخرا لعملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، سيغيب بسببها عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض نيمار لهذه الإصابة، قبل 3 أسابيع، خلال مباراة البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تعادل فريق نادي روما أمام نظيره لاتسيو سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة 12 من الكالتشيو، في أقدم ديربي في الكرة الإيطالية.

أحداث المباراة

شهدت المباراة ندية بين الفريقين حيث كان يريد كلا الفريقين التفوق في الديربي.

وشهدت المباراة 8 بطاقات صفراء ثلاث منها للاعبو لاتسيو وخمس للذئاب.

وألغى الحكم هدفا للبلجيكي لوكاكو مهاجم روما بعد الرجوع للفار.

تشكيل لاتسيو ضد روما

وضم تشكيل لاتسيو بقيادة مديره الفني ماوريسيو ساري:

في حراسة المرمى: بروفيديل.

في خط الدفاع: لازاري – باتريش – روماجنولي – ماروشيتش.

في خط الوسط: جندوزي – كاتالدي – ألبيرتو.

في خط الهجوم: أندرسون – إمبولي – بيدرو.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: لوكا بيليجريني – فيسينو – كامادا – كاسالي – إساكسين – هيساج – كاسايلانوس – سيبي – باشيتش – جيلا – مانداس – روفيلا – فيرنانديز.

تشكيل روما أمام لاتسيو

في الجانب المقابل، بدأ روما بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: مانشيني – لورينتي – نديكا.

في خط الوسط: كارسدورب – كريستانتي – باريديس – سبيناتزولا – بوف.

في خط الهجوم: ديبالا – لوكاكو.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: لورينزو بيليجريني – بيلوتي – آزمون – زكي تشيليك – سانشيز – كريستينسن – عوار – زالفسكي – باجانو – بوير – شعراوي – سفيلار.

رقم تاريخي لروما في الدوري الإيطالي

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روما تمكن من تسجيل هدفين بعد الدقيقة 90، في مباراة في الدوري الإيطالي، لأول مرة في تاريخ النادي خلال فوزه على ليتشي 2-1 في الجولة الماضية.

كما أن الجيالوروسي روما أحرز 9 أهداف في الموسم الحالي، بعد الدقيقة 75، كأكثر فريق يفعل ذلك في هذه النسخة من الكالتشيو.