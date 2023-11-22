تشابي ألونسو يرغب في ضم هذا اللاعب حال توليه قيادة ريال مدريد

ريال مدريد، اقترب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، من تولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد في الموسم المقبل خلفا للإيطالي كارلو أنشلوتي.

تشابي ألونسو يرغب في ضم لاعب من باير ليفركوزن إلى ريال مدريد

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن اللاعب الذي يرغب تشابي ألونسو في ضمه إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في حالة تعيينه كمدير فني للنادي الملكي.

ووفقًا للصحيفة فإن تشابي ألونسو يرغب في ضم جيريمي فريمبونج الظهير الأيمن لباير ليفركوزن إلى ريال مدريد حال توليه قيادة الملكي.

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وقالت الصحيفة، إن الظهير الأيمن الهولندي صاحب الـ22 عامًا، تبلغ قيمته السوقية مبلغ 45 مليون يورو.

جدير بالذكر أن فريمبونج يمتلك عقدًا مع باير ليفركوزن حتى 2028.

من ناحية أخرى، كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، عن مفاجأة في عقد تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الألماني.

وسبق أن انتشرت أنباء بأن ألونسو لديه شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل، إذا حصل على عرض من ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو ليفربول.

وقال كارو، في تصريحات لشبكة "talkSPORT": "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، لكنك لست بحاجة إلى ذلك، لدينا علاقة جيدة للغاية مع تشابي وهو يعلم أننا نادٍ جاد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: "في نهاية المطاف، لن نجبر أي شخص على البقاء.. خاصة إذا كان لا يريد الاستمرار.. نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة أنه يريد البقاء فقط وهذا هدفنا".

وتابع: "لا يوجد شيء مدون في العقود، لكن في بعض الأحيان تكون الوعود غير المكتوبة على الورق بمثابة اتفاقيات أيضًا، ونحن نعلم أنه إذا احتاج للقيام بخطوة في المستقبل سنكون قادرين على التحدث مع بعضنا البعض.. آمل ألا نحتاج للقيام بذلك، لأن تشابي سيبقى وسيكون سعيدًا في ليفركوزن".

وحافظ فريقا باير ليفركوزن متصدر جدول الدوري الألماني وبايرن ميونخ حامل اللقب على سجلهما خاليا من الخسارة في البوندسليجا بعد مرور الجولة الـ 11.

وخاض باير ليفركوزن 11 مباراة في الدوري الألماني حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، فيما حقق بايرن ميونخ الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين.

كما سجل آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش رقما مميزا في الجولات الـ 11 الأولي من الدوري الألماني بعدما تلقى الفريق خسارة واحدة ويليه لايبزيج وبوروسيا دورتموند بخسارتين لكل منهما حتى الآن.