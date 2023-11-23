الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في جنين (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين، فيتو

طوفان الأقصى، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اندلاع اشتباكات ضارية بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

 

اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في جنين

وعرضت لقطات مصور ترصد وقوع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

 

اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

كما رصدت جانبًا من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين من شارع الناصرة.
 

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الخارجية تكشف عن مشروع مصري لدعم غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

 

من جانبه قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هناك مشروعًا مصريًّا تمت صياغته يطالب بوجود آلية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة دون تعنت من إسرائيل.

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دعم عدم التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": المشروع المصري يدعو كل الدول الي تحمل مسؤوليتها بشأن ما يحدث في غزة، ودعم القضية الفلسطينية، لا سيَّما تلك الدول التي رفضت وقف إطلاق النار في غزة والأخرى التي لم توافق على دخول المساعدات وجميعهم عليهم تحمل مسؤولياتهم.

 

ملف المساعدات الإنسانية في غزة

ولفت: المشروع المصري بشأن غزة سيتم تقديمه باسم المجموعة العربية والإسلامية وهناك مشاورات غير رسمية حاليًّا في نيويورك لمعالجة ملف المساعدات الإنسانية والتعامل مع الصعوبات والمعوقات التي تضعها إسرائيل.
 

إدخال المساعدات الإنسانية في غزة

وتابع: مشروع القرار المصري يتضمن آلية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من حيث الكم والاستدامة وقدرتها على الوصول للمستحقين في قطاع غزة في أي وقت.
 


وقف إطلاق النار في غزة

وتابع: المشروع يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة وعلاج الأسباب الجذرية للأزمة.

 

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