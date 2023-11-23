الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مجزرة جديدة، عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لعائلتين شمال غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية: ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من عائلتي أبو عبيد وأبو فول في مجزرة إسرائيلية استهدفت منطقة أبو سكندر شمالي غزة.

 

شهداء غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 

شهداء غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.
 

المفقودون في قطاع غزة


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، أن هناك نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.
 

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ارتفاع شهداء الطواقم الطبية والصحفيين 
 

ولفت إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205 شهداء، واستشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.
 

تدمير مباني غزة
 

وأكد أن أكثر من 60% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.
 

شروط حماس في صفقة الأسرى

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ  قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

حكومة غزة تكشف أعداد الشهداء والمفقودين منذ 7 أكتوبر

إعلام عبري: 1600 جندي إسرائيلي يعانون إعاقات جسدية بسبب الحرب في غزة

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة

 

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