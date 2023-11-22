الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والبيبي هير

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة، وللأسف تؤثر على كثافة الشعر ومظهره، لذا يجب علاجه سريعا.

وتساقط الشعر يمكن علاجه بطرق عديدة ولكنها ليست خارجية فقط، أى لا تعالج بالترحيب والوصفات الطبيعية بل وعلاج الجسم من الداخل أولا.

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والبيبي هير 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والبيبي هير.

المكونات:-

ملعقة روز ماري

ملعقة كركدية

5 مسمار قرنفل

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نصب عليهم الماء المغلي ونقلب جيدا.
  • نغطى الخليط ونتركه يبرد تماما.
  • ثم نصفيه ونحفظه فى زجاجة بخاخ ونضعه بالثلاجة.
  • نرش من الخليط على الشعر وفروة الرأس وندلك الفروة جيدا لمدة 10 دقائق.
  • ثم نتركها على الشعر لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر فقط.
  • نكرر الوصفة مرة كل 6 أيام.
  • المتبقى من الخليط محفوظة بالثلاجة للمرة التالية.
وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والبيبي هير، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل
والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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تساقط الشعر البيبي هير وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والبيبي هير العناية بالشعر تغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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