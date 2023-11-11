ولي عهد الكويت: جرائم الاحتلال في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن المنطقة

القمة العربية، شدد ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وقال الصباح خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: "إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية"، مشددا علي رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني والترحيب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع.

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وتابع: "أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا، والقضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية"، مطالبا نطالب بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

انطلاق القمة العربية الإسلامية بشأن غزة

وانطلقت اليوم السبت القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وتوافد رؤساء وزعماء الدول والوفود المشاركة إلى مقر إقامة القمة العربية الإسلامية الطارئة المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.

عقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرتين الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.