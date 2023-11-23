أرقام الدوري الانجليزي قبل عودة البريميرليج بعد التوقف الدولي

الدوري الانجليزي، تستأنف منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل، بعدما توقفت لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر الجاري.

وشهدت مباريات الدوري الانجليزي العديد من الظواهر بعد مرور 12 جولة وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

إحراز 370 هدفا

شهدت مسابقة الدوري الانجليزي إحراز 370 هدفا خلال 120 مباراة جرت حتى الآن هذا الموسم، ليبلغ المعدل التهديفي للمسابقة أكثر من 3 أهداف في اللقاء الواحد.

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وفي حال استمرار تلك النسبة التهديفية المرتفعة طوال باقي منافسات الموسم، فإن هذا المعدل سيكون غير مسبوق في تاريخ البريميرليج بنظامه الحديث، الذي بدأ موسم 1992 / 1993.

أعلي نسبة تهديف بالموسم الماضي

وشهد الموسم الماضي أعلى نسبة تهديفية خلال موسم واحد في تاريخ البطولة بنظامها الحديث، بعدما تم تسجيل 1084 هدفا في 380 مباراة، بمعدل 2.85 هدفا في اللقاء الواحد.

وفي حال استمرار المعدل التهديفي الحالي للبطولة، والذي يبلغ 3.08 هدف في المباراة الواحدة، فإنه سيعني تسجيل فرق المسابقة 1171 هدفا مع نهاية هذا الموسم، وهو رصيد تهديفي لم يتم تجاوزه سوى في المواسم الأولى للنظام الحديث للدوري الإنجليزي، حينما كانت البطولة تضم 22 ناديا آنذاك.

ثلاث مباريات بالتعادل السلبي

وانتهت 3 مباريات فقط بالتعادل السلبي في البطولة هذا الموسم، كانت من بينها مباراتان بملعب كريستال بالاس، الأولى ضد فولهام في 23 سبتمبر الماضي، والثانية أمام نوتينجهام فورست بعدها بأسبوعين، فيما كانت المواجهة الثالثة التي انتهت بتلك النتيجة بين بورنموث وضيفه تشيلسي.

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري

وواصل النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بجائزة هداف المسابقة في الموسم الماضي، نهمه الهجومي، حيث يتصدر الآن ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

ويتقاسم جارود بوين والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجمي أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير على الترتيب، المركز الثالث بترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، حيث يتفوقان بفارق هدف وحيد على كالوم ويلسون، لاعب نيوكاسل يونايتد.

50 هدفا في الوقت بدل الضائع

ولعبت زيادة فترات الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباريات، في ظل تطبيق لوائحها بشكل أكثر صرامة هذا الموسم، دورا في زيادة الحيلة التهديفية للبطولة في الموسم الحالي.

وتم تسجيل 50 هدفا في الدقائق المضافة من إجمالي 370 هدفا أحرزت بالمسابقة حتى الآن وهو ما يشكل 13.5% من مجموع عدد الأهداف المسجلة حاليا، علما بأن تلك النسبة بلغت 7.7% الموسم الماضي، الذي شهد تسجيل 84 هدفا في الوقت الضائع طوال المسابقة.

كما شهدت البطولة هذا الموسم حصول 5 فرق على 25 نقطة على الأقل، وهو أكبر عدد من الأندية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل لهذا الرصيد من النقاط بعد انتهاء المراحل الـ12 الأولى للموسم.

ووصلت 4 فرق لهذا العدد من النقاط بعد خوض أول 12 مباراة في البطولة خلال مواسم 2011 / 2012، و2016 / 2017، 2018 / 2019، 2019 / 2020، لكن مع وصول أندية مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وأستون فيلا لهذا الرصيد النقطي الآن، فإن هذا يبدو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة.

ويبلغ الفارق ضئيل للغاية بين الفرق الخمسة الأوائل، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول وآرسنال، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع بـ26 نقطة، وحل أستون فيلا خامسا بـ25 نقطة.





أما الفرق الصاعدة للدوري الانجليزي هذا الموسم فحصل لوتون تاون، الوافد الجديد للبطولة، صاحب المركز السابع عشر حاليا، 6 نقاط فقط، فإن إجمالي رصيد النقاط الذي حصلت عليه الأندية الثلاثة الصاعدة للمسابقة هذا الموسم هو الأدنى في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أندية لوتون تاون وشيفيلد وبيرنلي، التي تأهلت للبطولة هذا الموسم، تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة في المسابقة، قبل أن يتعرض إيفرتون لعقوبة خصم النقاط.

ويبلغ مجموع النقاط الذي حصلت عليه الفرق الثلاثة الصاعدة الآن 15 نقطة، ليحطم الرقم القياسي السابق الأسوأ، الذي يبلغ 26 نقطة في هذه المرحلة من المسابقة، والذي تحقق قبل 16 عاما.

وشهد موسم 2007 / 2008 حصول ديربي كاونتي على 6 نقاط في أول 12 مرحلة، قبل أن ينهي الموسم بأكمله وهو يملك 11 نقطة فقط، كأسوأ رصيد يحصل عليه أي فريق بالبطولة، فيما حصد سندرلاند 9 نقاط، ونال برمنجهام سيتي، الذي هبط آنذاك، 11 نقطة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

وتراجع إيفرتون من المركز الرابع عشر إلى المركز التاسع عشر وقبل الأخير بعد خصم 10 نقاط من رصيده، وجاء ترتيب الدوري الانجليزي بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط من إيفرتون كالتالي

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط