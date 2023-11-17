ترتيب الدوري الإنجليزي، تراجع إيفرتون إلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خصم 10 نقاط من رصيده اليوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

وتراجع إيفرتون من المركز الرابع عشر إلى المركز التاسع عشر وقبل الأخير بعد خصم 10 نقاط من رصيده، وجاء ترتيب الدوري الانجليزي بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط من إيفرتون كالتالي

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ترتيب الدوري الإنجليزي



1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خصم 10 نقاط من إيفرتون

وكان نادي إيفرتون إحيل إلى لجنة مستقلة للتحقيق في شهر مارس الماضي بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بموسم 2021-2022.

وكان من الممكن أن تكون عقوبة إيفرتون حرمان من الانتقالات لكن تم خصم النقاط وبناء عليه هبط النادي للمركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب وبفارق الأهداف فقط عن بيرنلي الذي يحتل المركز الأخير ويخطط إيفرتون للتقدم باستئناف على القرار واصفا العقوبة بغير المناسبة وغير العادلة.

كما أشار النادي إلى أنه سيراقب باهتمام كبير القرارات المتخذة في حالات أخرى متعلقة بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

عقوبة إيفرتون تهدد مانشستر سيتي وتشيلسي

وعلى صعيد آخر يواجه مانشستر سيتي وتشيلسي، خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن شكل خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون تهديدًا قويًا لهما، وفقًا للمستشار المالي السابق لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي إيفرتون يخطط للاستئناف على القرار الذي صدر مساء الجمعة؛ حيث بات في موقف لا يحسد عليه ضمن مسعاه للنجاة من الهبوط.

ويواجه سيتي 115 انتهاكًا مزعومًا للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي، وقد يواجه تشيلسي تدقيقًا بشأن المدفوعات المزعومة المرتبطة بالمالك السابق رومان أبراموفيتش.



وقام ستيفان بورسون، المحامي الذي قدم المشورة لمانشستر سيتي، بالتعليق على موقف إيفرتون يوم الجمعة.

وقال بورسون عبر حسابه على منصة "إكس": "دون رؤية الحكم. خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون قرار قاس بسبب انتهاك صريح للعب المالي النظيف، لكنه يعزز أن العقوبات المتوقع فرضها على سيتي إذا ثبتت إدانته، والآن تشيلسي إذا تم توجيه الاتهام إليه والاعتراف بوجود مدفوعات خارج السجلات، من المحتمل أن تؤدي للهبوط".

وأضاف بورسون: "هناك شيء واحد مؤكد نظرًا لحجم هذه العقوبة الرياضية، فإن تلقي تشيلسي غرامة فقط بعد انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف وقوانين الربح والاستدامة، يحتاج لإعادة نظر عاجلة وفورية".

وتابع: "قد تكون نافذة يناير مثيرة للاهتمام. حتى في أفضل الحالات، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على القدرة على إقناع لجنة مستقلة بقبول مخصصات كوفيد والعقوبات الخاصة بهم كتعديلات استثنائية".

وتحدث بورسون أيضًا عن كون الهبوط عقوبة محتملة إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي، وقال: "سواء كان الأمر مثيرًا للقلق أم لا، فإن الحجم الهائل للهم الدوري الإنجليزي وصل إلى المستوى الذي إذا تم إثباتها، فيجب أن تؤدي للهبوط".

