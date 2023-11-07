الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عمره 13.2 مليار سنة، اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

ثقب أسود في الفضاء،
ثقب أسود في الفضاء، فيتو

 الانفجار العظيم، اكتشف العلماء ما يعتقد أنه أقدم ثقب أسود في الكون حتى الآن، والذي تشكل بعد 470 مليون سنة من الانفجار العظيم.

وتؤكد النتائج، التي نشرت، أمس الإثنين، ما كانت حتى وقت قريب نظريات تتحدث عن وجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة في فجر الكون.

وقد تعاون تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومرصد شاندرا للأشعة السينية في الدراسة، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

 

وبحسب الدراسة، يبلغ عمر هذا الثقب الأسود يبلغ 13.2 مليار سنة، في الوقت الذي يبلغ فيه عمر الكون 13.7 مليار سنة.

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والأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعلماء هو أن هذا الثقب الأسود هائل الحجم، فهو أكبر بنحو 10 مرات من الثقب الأسود الموجود في مجرتنا درب التبانة.

 

ويعتقد أن وزنه يتراوح بين 10 إلى 100 بالمائة من كتلة جميع النجوم في مجرته.

وقال العلماء إن هذه النسبة ليست قريبة من النسبة الضئيلة للثقوب السوداء في مجرتنا درب التبانة والمجرات الأخرى القريبة.

وقال بريامفادا ناتاراجان من جامعة ييل، والذي شارك في الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر أسترونومي "لا يزال من المبكر للغاية القول بأن الكون بهذا الحجم الهائل".

 

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الانفجار العظيم أقدم ثقب أسود الكون ثقوب سوداء

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