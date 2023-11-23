الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

FBI وحاكمة نيويورك: الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا

موقع الانفجار، فيتو
موقع الانفجار، فيتو

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملًا إرهابيًّا، وأنه لم يعثر على أي أثر للمتفجرات في مكان الحادث. 

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لم تسفر أعمال البحث في مكان الحادث عن العثور على أي متفجرات ولم تظهر أي صلة بين الحادث والإرهاب".

وأضاف البيان أن المكتب أنهى أعمال التحقيق ونقل القضية حول الحادث إلى الشرطة المحلية كحادث مروري.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كيتي هوكول، إن السلطات الأمريكية لا تملك أي أدلة على أن انفجار السيارة على الجسر أمس الأربعاء، كان عملًا إرهابيًّا.

وقالت هوكول، خلال مؤتمر صحفي: "لا أدلة على عمل إرهابي فيما يتعلق بهذا الحادث".

وانفجرت سيارة بعد ظهر أمس الأربعاء على الجسر الحدودي فوق شلالات نياجرا، ما أسفر عن مقتل شخصين بحسب التقارير الأولية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أمس الأربعاء، فتح تحقيق في انفجار سيارة على جسر "قوس قزح" الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، حيث أدى الحادث إلى مقتل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تعتزم تعزيز التدابير الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة على خلفية الحادث.

وقال "إف بي آي" في بيان "القسم الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في انفجار سيارة عند جسر قوس قزح، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نياجرا".


فيما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع الحادث باعتباره "محاولة هجوم إرهابي"، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين كانا في السيارة، وإصابة ضابط من حرس الحدود.

وذكرت أن السيارة كانت بها كمية من المتفجرات، وكانت تحاول التوجه نحو مبنى ضباط الحدود، لافتة إلى إغلاق جميع المعابر بين غربي ولاية نيويورك وكندا عقب الانفجار.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن كندا تعتزم تعزيز الإجراءات الأمنية على جميع المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب انفجار سيارة فوق جسر "قوس قزح" الرابط بين البلدين.


وقال ترودو في كلمة أمام البرلمان اليوم "ندرس اتخاذ تدابير أمنية إضافية في جميع النقاط الحدودية في أعقاب هذا الحادث"، مضيفًا أن بلاده تحاول جمع كل المعلومات عن الحادث وتتواصل مع المسؤولين الأمريكيين.


ووصفت السلطات الكندية الوضع بأنه "خطير للغاية"، لكنها دعت إلى عدم التسرع قبل تحديد أسباب الحادث.


ولاحقًا، أعلن البيت الأبيض في بيان أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تفاصيل حادث انفجار السيارة، عند الجسر الحدودي مع كندا، موضحًا أن بايدن وفريقه يتابعون التطورات من كثب.

 

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