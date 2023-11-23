كلمات مؤثرة من نادية الجندي ومنى زكي وكارول سماحة عن غزة بمهرجان ضيافة في دبي

كرَّم مهرجان ضيافة عددًا كبيرًا من النجوم في مصر وعدد من الدول العربية والذي أقيم في دبي على مجمل أعماله.

تكريم نادية الجندي

كرم مهرجان ضيافة والذي أقيم في دبي الفنانة نادية الجندي على أعمالها الفنية التي عاشت مع الجمهور.

وقالت نادية الجندي خلال تكريمها: "بشكر إدارة الإمارات وبشكر مهرجان ضيافة المهرجان المحترم اللي له تاريخ وبشكر دكتور ميشيل الحقيقة أنا كنت مترددة إني آجي في الأول.

وأضافت نادية الجندي: "لما لقيت المبادرة الجميلة اللي عملها الشيخ محمد بن راشد لمساعدة إخواتنا وأطفال غزة سعدت جدًّا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة، فده اللي شجعني آجي المهرجان.. وعايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب والإبادة لأطفال أبرياء والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن الحق، ولكن ربنا هينصر الحق والحق سينتصر ويرد حق الظالمين.

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واختتمت قائلة: “الفن الأول كان عبارة عن الفنان الملتزم اللي بيحب الفن اللي بيقدم رسالة وفن هادف، للأسف دلوقتِ اختلف عن زمان”.

كما كرم أيضًا مهرجان ضيافة في دبي النجمة منى زكي أيضا على مجمل أعمالها الفنية خاصة بعد تألقها في مسلسل تحت الوصاية والذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت منى زكي خلال تكريمها: “مش عارفه أقول إيه أكيد مبسوطة إن أنا وسطكم بس حاسة بعد الأحداث الأخيرة كلنا اتغيرنا، فيه حاجة جوانا اتغيرت فيه حاجة اتكسرت ومتهيأ لي مش هترجع غير لما يبقى شعب فلسطين حر ويبقى بياخد كل حقوقه”.



وأضافت “زكي”: "اتعلمت في الفترة دي هو إن الإنسانية محدش بيعلمها لك مش لازم يكون في منظمات بتكتب قواعد للإنسانية.. الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وعارف إيه قواعدها من غير منظمات تحطلك يعني إيه تبقى إنسان.

ومن ضمن مفاجآت مهرجان ضيافة، هو تكريم كارول سماحة وتقديمها أغنية ستنتهي الحرب في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.