تعاني من دوالي الساقين؟ إليك هذه النصائح للوقاية وأهم طرق العلاج

تعد الدوالي شديدة الانتشار، ويعاني حوالي ثلث البالغين منها وهي أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال، وفي أغلب الأحيان تظهر الدوالي في النصف السفلي من الجسم وعادةً ما تكون على الساق، والكاحلين، والقدمين.

ويمكن أن تتطور أيضًا في منطقة الحوض (متلازمة احتقان الحوض)، خاصة عند الأشخاص الذين لديهم أطفال، ويمكن أن تؤدي الدوالي في الخصية (دوالي الخصية) إلى العقم، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

الدوالي، فيتو

ما الذي يسبب الدوالي؟

تحدث الدوالي عندما تضعف جدران العروق، مع زيادة ضغط الدم في الوريد وتسمح جدران الوريد الضعيفة بالتوسع، وعندما يتمدد الوريد لا يمكن للصمامات التي تحافظ على تحرك الدم في اتجاه واحد في الوريد أن تعمل كما ينبغي، ويتجمع الدم البطيء في الوريد أو يتجمع فيه مما يتسبب في تضخم الوريد وانتفاخه والتوائه.

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ويمكن أن تصبح جدران وصمامات الأوردة ضعيفة لعدة أسباب، منها:

الهرمونات.

عملية الشيخوخة.

الوزن الزائد.

الملابس المقيدة.

الضغط داخل الوريد نتيجة الوقوف لفترات طويلة.

علاج الدوالي

على الرغم من عدم وجود علاج للدوالي، إلا أن هذه العلاجات يمكن أن تقلل من مظهرها وتخفف الانزعاج

الارتفاع: لزيادة تدفق الدم وتقليل الضغط في الأوردة، يجب عليك رفع ساقيك فوق خصرك عدة مرات طوال اليوم.

الجوارب المرنة: الجوارب أو الجوارب الداعمة تضغط على الأوردة وتقلل من الشعور بعدم الراحة، ويمنع الضغط الأوردة من التمدد ويساعد على تدفق الدم.

العلاج بالحقن: أثناء العلاج، يقوم الطبيب بحقن محلول في الوريد، ويؤدي المحلول إلى التصاق جدران الوريد ببعضها البعض في النهاية، يتحول الوريد إلى نسيج ندبي ويتلاشى.

العلاج بالليزر: في إجراء بسيط يسمى الاستئصال الحراري داخل الوريد، يستخدم الطبيب قسطرة والليزر لإغلاق الوريد التالف.

جراحة الوريد: خلال جراحة الوريد والتي تسمى أيضًا بالربط والتجريد، يقوم الجراح بربط الوريد المصاب لمنع تجمع الدم وقد يقوم الجراح بإزالة الوريد لمنع ظهور الدوالي مرة أخرى.

مضاعفات علاجات الدوالي

نصف الأشخاص الذين خضعوا للتعرية الجراحية يصابون بالدوالي مرة أخرى في غضون خمس سنوات، ويمكن أن تحدث الدوالي مرة أخرى بعد الاستئصال الوريدي أيضًا.

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة لهذه العلاجات ما يلي:

تندب.

حروق الجلد.

عدوى.

إصابة العصب.

تجلط الأوردة العميقة

يمكن أن يسبب العلاج بالتصليب آثارًا جانبية تشمل:

احمرار أو كدمات لبضعة أيام حيث دخلت الإبرة في جلدك.

مناطق بنية اللون (لعدة أشهر) على الجلد في مكان ملامسة الإبرة.

كتل أو صلابة لبضعة أشهر.

مع العلاج بالتصليب، يمكن أن تظهر دوالي جديدة وتحتاج إلى علاج.

الدوالى، فيتو

كيف يمكن منع الدوالي؟

قد لا تتمكن من منع الدوالي ويمكن تقليل فرص تطورها من خلال العيش بأسلوب حياة نشط وصحي، ويوصي الأطباء بالعديد من التدابير نفسها للوقاية من الدوالي وعلاجها:

تجنب الوقوف لفترات طويلة: لتشجيع تدفق الدم، خذ فترات راحة منتظمة للتمدد والتجول، خاصة إذا كان لديك وظيفة تتطلب منك الوقوف على قدميك.

ارفع ساقيك: رفع قدميك فوق خصرك يساعد على تدفق الدم إلى قلبك.

الحفاظ على وزن صحي: التخلص من الوزن الزائد يقلل الضغط داخل الأوعية الدموية.

الإقلاع عن استخدام التبغ: يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية، ويقلل من تدفق الدم ويسبب مجموعة واسعة من المشاكل الصحية.

حافظ على نشاطك: لتحسين الدورة الدموية، تحرك بشكل متكرر وتجنب الجلوس لفترات طويلة.

جرب الجوارب الضاغطة: الجوارب الداعمة والجوارب الطويلة تضغط على عروقك وتساعد على الدورة الدموية، مما قد يمنع تفاقم الدوالي.

ارتداء الملابس التي تناسبك بشكل صحيح: لتشجيع تدفق الدم، تأكد من أن حزام الخصر ليس ضيقًا جدًا