مندوب الصين فى مجلس الأمن: على إسرائيل وقف أي عمليات عسكرية ضد المستشفيات والمدارس

دعت الصين مجلس الأمن الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتفادي كارثة إنسانية أوسع.

وقف إطلاق النار في غزة



وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "علينا تكثيف الجهود للمساهمة في وقف إطلاق النار فورا"، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة يعتبر "الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار وتخفيف حدة الوضع".

ودعا إلى تنفيذ القرار بشكل كامل "من أجل تفادي كارثة إنسانية أوسع".



وأضاف المندوب الصيني، أن على إسرائيل وقف أي عمليات عسكرية ضد المستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع المدنية.

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رفع الحصار عن قطاع غزة



وتابع: "ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة بأسرع ما يمكن... واستعادة توريدات المياه والكهرباء والمواد الغذائية. وندعو إلى فتح عدد كبير من القنوات لنقل المساعدات إلى غزة، واستخدام المعابر بكامل طاقتها، بما في ذلك معبر كيرم شالوم -كرم أبو سالم-".



وكان قد اقترح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، دعوة ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي للحصول على معلومات حول الوضع في الأراضي المحتلة.



انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين



وقال المندوب الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "نحن قلقون أيضا بشأن الانتهاك التي ترتكبها القدس الغربية والدول الغربية لحقوق الناس الذين لا يتفقون مع تصرفات إسرائيل في حرية التعبير أو حرية التجمع السلمي، فضلا عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان".



وأضاف: "نعتقد أنه في ظل هذه الظروف، ينبغي لمجلس الأمن أن يدعو ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني، بمن فيهم النساء، إلى اجتماعاته للحصول على معلومات مباشرة حول الوضع في الأراضي المحتلة".



ويشهد الوضع في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تدهورا كبيرا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

في السياق ذاته، كذب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الرواية الإسرائيلية التي تزعم استخدام حركة حماس للمستشفيات داخل قطاع غزة في الأغراض العسكرية.



وأكد المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة "حماس" للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية.

تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية





وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: "تحرم إسرائيل المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، من فرصة تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة".



وأضاف: "الإصابات وعمليات القتل الجماعية للأطفال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والتي أدت إلى مقتل الأبرياء، تثير قلقا بالغا".

وتابع: "يتم ضرب أهداف مدنية أخرى مثل المساجد، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، ومواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها النساء والأطفال في غزة هربا من القصف. وهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقد سمعنا مزاعم حول مواقع قيادة "حماس" ومخابئ يفترض أنها موجودة فيها، لكننا لم نر حتى الآن أدلة مقنعة على ذلك".



وأكد أن روسيا تأمل في أن يكون الاتفاق بين حماس وإسرائيل خطوة مهمة لوقف التصعيد.

