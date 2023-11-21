الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سامح شكرى: مصر تصيغ مشروع قرار جديد لطرحه أمام مجلس الأمن بشأن غزة

المجموعة العربية
المجموعة العربية الإسلامية،فيتو

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن مصر صاغت مشروع قرار جديدا لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

قضايا فلسطين وإيقاف عدوان الاحتلال

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية في مباحثاتها لقضايا فلسطين وإيقاف عدوان الاحتلال على المدنيين في غزة خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

الهدف واضح

وأشار وزير الخارجية الى أن القصف المستمر للنازحين في جنوب غزة هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.

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وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال اللقاء مع وزير خارجية روسيا، أن مصر تقدر الدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، ونشجعكم علي القيام بالمزيد  فى مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة.

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طوفان الأقصى غزة سامح شكري فلسطين

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