وزير دفاع الاحتلال: الحرب في غزة مستمرة لحين القضاء على حماس

زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت أن حماس تفهم فقط لغة القوة، مشددا على أن الضغط العسكري والتوغل في عمق قطاع غزة ساهم بنجاح الجهود التي أدت إلى صفقة تبادل الأسرى التي من المقرر أن تخرج إلى النور صباح الخميس.

مواصلة العدوان علي غزة فور انتهاء الهدنة

وأكد خلال كلمته مساء اليوم الأربعاء على أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية ينص بما لا يدع مجالا للشك، بأن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في إطار الحرب على غزة، ستتواصل فور انتهاء أيام الهدنة، مشددا على أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق الأهداف المعلنة، بما في ذلك تفكيك القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، وإلغاء أي تهديد أمني على إسرائيل من القطاع

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صفقة تبادل الأسرى مع حماس

من ناحيته قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء ان صفقة تبادل الأسرى مع حماس هي القرار الصائب، مشيرا الي أن العملية البرية في غزة هدفها استعادة الأسرى والقضاء على حماس.

واعتبر نتنياهو، في كلمة مساء اليوم، الأربعاء، أن دمج المجهودين الحربي والدبلوماسي أدى إلى إنضاج الظروف للتوصل إلى صفقة سيتم من خلال الإفراج عن رهائن إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن مصادقة الحكومة على الصفقة كان "قرارا صائبا".



وأكد نتنياهو على أن الاتفاق ينص صراحة أن على الصليب الأحمر الدولي زيارة الأسرى والرهائن المحتجزين لدى جهات في قطاع غزة لن تشملهم الصفقة الحالية. مشددا على أن الحرب ستتواصل إلى حين "الانصار الحاسم" و"تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وتغيير الواقع الأمني في قطاع غزة".

