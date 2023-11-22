أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي على انفجار الحدود مع أمريكا: الوضع خطير (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا وأمريكا قرب شلالات نياجارا يشكل وضعًا خطيرًا للغاية.

انفجار حدودي بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية

وقال ترودو أمام مجلس العموم الكندي، "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياجارا، لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو".

🔻قتلى والجرحى نتيجة تفجير سيارة مفخخة عند أحد المعابر مع كندا، والبحث جارٍ عن سيارة أخرى مشتبه بها



بلشنا ؟ pic.twitter.com/nvwCey0Z8f — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) November 22, 2023



وأضاف: "لا تزال هناك أسئلة كثيرة، ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".



ولقي شخصان، مساء الأربعاء، مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا وأمريكا، حسبما أفادت وكالة “رويترز” منذ قليل.



وأغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في المنطقة المذكورة القريبة من شلالات نياغارا مع مباشرة تحقيق في طبيعة الانفجار.



وأفادت شبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر قولها: بأنه تم "إغلاق المعابر على الحدود بين كندا وغربي ولاية نيويورك عقب الانفجار على الجسر الحدودي".

Advertisements



وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو في بيان، إنه يحقق في الانفجار الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياجارا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرتها وسائل الإعلام، وأخرى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.



وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إنها اطلعت على الحادث وإنها "تراقب الوضع عن كثب".