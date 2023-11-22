عجز عن استخدام سلاحه، الرعب يشل جنديا إسرائيليا أثناء لصق مقاتل القسام عبوة فدائية (فيديو)

طوفان الأقصى، بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، مشاهد توثق تجمد جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، داخل مدرعة وعدم تمكنه من استخدام سلاحه لصد المهاجم الذي نجح في لصق عبوة فدائية بجسم الآلية وتفجيرها بأريحية تامة.

قصف ناقلة جنود للاحتلال الإسرائيلي

وتقدم أحد مقاتلي كتائب القسام إلى المسافة صفر حتى باب ناقلة جنود تابعة للاحتلال الإسرائيلي ويضع على بابها عبوة لاصقة قبل أن يتم قصفها.

شروط حماس في صفقة الأسرى



في سياق اَخر قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

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ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة

تختلف عملية تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تم الإعلان عن التوصل إليها ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار، هذه المرة، عن أية عملية تبادل أخرى.

عملية تبادل الأسري



وذلك على النقيض من عمليات تبادل الأسرى السابقة، لا سيما الصفقة التي أطلقت حماس بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من ألف أسير، بعضهم كان مدانا بالقتل، بمن فيهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وأحد الذين تحمّلهم إسرائيل مسئولية هجوم الحركة المميت عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.



وسيحصل عشرات النساء والقصر الفلسطينيون، الذين تحتجزهم إسرائيل لفترات تتراوح بين بضعة أشهر وعدة سنوات، على حريتهم بموجب اتفاق اليوم الأربعاء، لإطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية تحتجزهم حركة حماس في غزة.

ومن المتوقع أن يلتئم شمل أُسر فلسطينية عندما تستقبل أسراها لدى عودتهم، في وقت مبكر غدا الخميس، إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

والاتفاق الذي تسنى التوصل له بوساطة قطرية هو أول علامة ملموسة على أي وقف للقتال الذي بدأ بالهجوم الذي شنه مئات من مسلحي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، واحتجزوا بعده نحو 240 إسرائيليا وأجنبيا رهائن.

ووافقت إسرائيل على هدنة لمدة أربعة أيام، ودخول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الرهائن، وجميعهم أطفال ونساء.