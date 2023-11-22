البيت الأبيض: بايدن يسعى لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس الأسابيع المقبلة

صفقة الأسرى، كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيواصل العمل على تأمين إطلاق سراح الأسري المتبقين لدى حركة حماس في غزة خلال الأسابيع المقبلة.

تواصل بايدن مع مصر وقطر وإسرائيل من أجل الهدنة

وأضاف، أن الرئيس بايدن تحدث بانتظام مع قادة إسرائيل وقطر ومصر لإحراز تقدم في مفاوضات الرهائن وإبرام اتفاق.

وقف مؤقت للقتال في غزة

وتابع: البيت الأبيض في بيان له، نرحب بالوقف المؤقت للقتال لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين وانتقالهم لأماكن آمنة.

شروط الهدنة في غزة

وأفادت تقارير إخبارية نقلا عن إعلام عبري، اليوم الأربعاء، بأن الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تبدأ غدا الخميس، الساعة 10 صباحا.

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وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة