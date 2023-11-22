الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ماكادونالز، فيتو
ماكادونالز، فيتو

انخفضت المبيعات الخاصة بمطاعم ماكدونالدز وبعض الشركات الأمريكية الشهيرة الأخرى، في كل من مصر والكويت والمغرب والأردن بعد تعرضها لحملة مقاطعة بسبب الهجوم والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من سكان القطاع.

تأثر ماكدونالدز بحملة المقاطعة

وبحسب وكالة “ رويترز” الإخبارية، نقلا عن موظف بمكتب شركة ماكدونالدز في مصر انخفضت نسبة المبيعات في سلسلة ماكدونالدز خلال شهري  أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

Advertisements

وأشار الموظف، أنه مع بدء انتشار الحملة، اتسعت دعوات المقاطعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، مما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية، وانخفاض نسبة المبيعات في المطاعم 70%، مشيرا إلى أنهم الآن باتوا يكافحون لتغطية نفقاتهم فقط خلال هذه الفترة.

وبحسب الوكالة الإخبارية، قالت ريهام حامد، إحدى المواطنات المقاطعة للمطاعم الأمريكية الشهيرة في مصر: هذا أقل ما يمكننا القيام به حتى لا نشعر أن أيدينا ملطخة بالدماء.

وتابعت الوكالة، أنه مع بدء انتشار الحملة، اتسعت دعوات المقاطعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، مما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.
 

المقاطعة في مصر والأردن 

 وفي الأردن قال أحد السكان المؤيدين للمقاطعة: ندخل هذه المطاعم والكافيهات فقط لتشجيع العملاء على التوجه لمطاعم أخرى بعيدا عن المقاطعة.

جدير بالذكر، أن سوق الأسهم العالمية شهدت تراجعا كبيرا في أسهم الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، حيث جاءت حملات المقاطعة الواسعة بمختلف الدول العربية بأضرار ملحوظة على أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو، حيث بدأ المواطنون في مقاطعة واسعة بمختلف الدول العربية، وقد نجمت هذه المقاطعة واسعة النطاق لتضامن هذه الشركات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن خسائر فادحة  بمؤشرات الأسهم العالمية وأبرزها على التوالى أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو.

ويمكن القول: إن هذا الانخفاض في المقاطعة المرتبطة بالدعم الذي عبرت عنه هذه العلامات التجارية متعددة الجنسيات للاحتلال الإسرائيلي، وكان السبب وراء هذه المقاطعة واسعة النطاق هو حملة القصف العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، حيث لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركزيًا في تنظيم ونشر الوعي بالمقاطعة، ولجأ المستخدمون إلى منصات مختلفة للتعبير عن استيائهم من العلامات التجارية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي سهم ماكدونالدز ستاربكس شركة ماكدونالدز

مواد متعلقة

حكومة غزة تكشف أعداد الشهداء والمفقودين منذ 7 أكتوبر

مفتي الجمهورية يشيد بنجاح جهود القيادة السياسية في الوصول لهدنة بقطاع غزة

مصر والأردن ترفضان سياسات التجويع والعقاب الجماعي ومحاولات تهجير أهالي غزة

ارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى إلى 390

الأكثر قراءة

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

الإدارة الأمريكية تبلغ إسرائيل: مهمتكم فى غزة صعبة

المسافة صفر، مقاتلو القسام يخرجون كالمارد من تحت الركام لاصطياد جنود الاحتلال (فيديو)

بعد نجاح المسلسل، محمد سليمان عبد المالك يوجه رسالة لأبطال صوت وصورة

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع المقبل

التعليم: امتحانات نوفمبر وفقا لظروف كل مديرية تعليمية

Advertisements

منوعات

المزيد

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

لتغذيته وتقويته.. أفضل الفيتامينات الطبيعية للشعر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية