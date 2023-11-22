المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

انخفضت المبيعات الخاصة بمطاعم ماكدونالدز وبعض الشركات الأمريكية الشهيرة الأخرى، في كل من مصر والكويت والمغرب والأردن بعد تعرضها لحملة مقاطعة بسبب الهجوم والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من سكان القطاع.

تأثر ماكدونالدز بحملة المقاطعة

وبحسب وكالة “ رويترز” الإخبارية، نقلا عن موظف بمكتب شركة ماكدونالدز في مصر انخفضت نسبة المبيعات في سلسلة ماكدونالدز خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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وأشار الموظف، أنه مع بدء انتشار الحملة، اتسعت دعوات المقاطعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، مما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية، وانخفاض نسبة المبيعات في المطاعم 70%، مشيرا إلى أنهم الآن باتوا يكافحون لتغطية نفقاتهم فقط خلال هذه الفترة.

وبحسب الوكالة الإخبارية، قالت ريهام حامد، إحدى المواطنات المقاطعة للمطاعم الأمريكية الشهيرة في مصر: هذا أقل ما يمكننا القيام به حتى لا نشعر أن أيدينا ملطخة بالدماء.

وتابعت الوكالة، أنه مع بدء انتشار الحملة، اتسعت دعوات المقاطعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، مما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.



المقاطعة في مصر والأردن

وفي الأردن قال أحد السكان المؤيدين للمقاطعة: ندخل هذه المطاعم والكافيهات فقط لتشجيع العملاء على التوجه لمطاعم أخرى بعيدا عن المقاطعة.

جدير بالذكر، أن سوق الأسهم العالمية شهدت تراجعا كبيرا في أسهم الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، حيث جاءت حملات المقاطعة الواسعة بمختلف الدول العربية بأضرار ملحوظة على أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو، حيث بدأ المواطنون في مقاطعة واسعة بمختلف الدول العربية، وقد نجمت هذه المقاطعة واسعة النطاق لتضامن هذه الشركات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن خسائر فادحة بمؤشرات الأسهم العالمية وأبرزها على التوالى أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو.

ويمكن القول: إن هذا الانخفاض في المقاطعة المرتبطة بالدعم الذي عبرت عنه هذه العلامات التجارية متعددة الجنسيات للاحتلال الإسرائيلي، وكان السبب وراء هذه المقاطعة واسعة النطاق هو حملة القصف العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، حيث لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركزيًا في تنظيم ونشر الوعي بالمقاطعة، ولجأ المستخدمون إلى منصات مختلفة للتعبير عن استيائهم من العلامات التجارية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.