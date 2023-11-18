زيدان أم ألونسو؟ خلاف بين إدارة ريال مدريد بسبب خليفة أنشيلوتي

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان، ليس المرشح الأبرز لخلافة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، وذلك بعد خلاف شديد بين الرئيس فلورنتينو بيريز، وإدارة النادي الملكي.

ومن المرجح أن يغير ريال مدريد مدربه في نهاية الموسم، عندما ينتهي عقد كارلو أنشيلوتي.

خلاف بين إدارة ريال مدريد بشأن خليفة أنشيلوتي

ونشر موقع (le10sport) الفرنسي، قال فيه إن هناك صراعًا داخل نادي ريال مدريد، فعندما كان الرئيس فلورنتينو بيريز يقوم بحملة من أجل عودة زيدان، كان القادة الآخرون لديهم ملف آخر في الاعتبار وهو التعاقد مع تشابي ألونسو

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وقال التقرير: "سيكون هناك خلاف داخل إدارة ريال مدريد بشأن عودة زين الدين زيدان أو أي ملف آخر".

وأضاف: "زين الدين زيدان لا يزال في ذهن فلورنتينو بيريز هو المرشح المفضل، لكن هناك أشخاص آخرين في النادي يريدون تشابي ألونسو".

لكن رأي الرئيس قد يتغير، ويبقى أن نرى ما إذا كان فلورنتينو بيريز سيفوز بقضيته ويتمكن من إعادة زين الدين زيدان إلى مدريد في الصيف المقبل، أم سينتصر الفريق الآخر.

مسيرة زين الدين زيدان مع ريال مدريد

ويتمتع زين الدين زيدان بمسيرة مميزة كمدرب، إذ تولى ريال مدريد مرتين الأولى بين 2016 و2018 والثانية بين 2019 و2021.

وقاد زين الدين زيدان ريال مدريد للفوز بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.

ونال زيدان جائزة أفضل مدرب في العالم مرتين عن موسمي 2016/2017 و2017/2018.

وبعد فترته الثانية مع ريال مدريد كانت هناك شائعات حول خطوة زيدان المهنية التالية، مع ربطه بتدريب يوفنتوس أو منتخب فرنسا وأندية إنجليزية، لكنه لم يتولَ أي منصب.

مسيرة تشابي ألونسو مع ليفركوزن

أما ألونسو فقاد باير ليفركوزن الآن إلى صدارة الدوري الألماني، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ أقرب منافسيه.

ووصل فريق باير ليفركوزن للنقطة رقم 31 في الدوري الألماني هذا الموسم، من أصل 33 نقطة ممكنة، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل تعادل واحد أمام بايرن ميونخ، ليحقق أفضل بداية له في تاريخ البطولة.

وحقق باير ليفركوزن 12 فوزًا على التوالي في جميع المسابقات لأول مرة في تاريخه، حيث تأهل إلى دور الـ 16 من كأس ألمانيا، ويتصدر مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب ألونسو لريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2014، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في آخر موسم له. كما فاز باللقب أيضًا مع فريق ليفربول، بالإضافة لفوزه بكأس العالم في عام 2010، وفوزه ببطولة أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني.