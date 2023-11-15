الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

بعد تألقه مع ليفركوزن، هل يتولى ألونسو تدريب ريال مدريد؟

الونسو، فيتو
الونسو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن وجود بند سري يهدد بعدم انتقال تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد في الصيف المقبل.

موقف ألونسو وريال مدريد 


ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن تشابي ألونسو يعد البديل الأقرب لقيادة ريال مدريد، إذا رحل كارلو أنشيلوتي عن الميرنجي في صيف 2024.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد هذا الموسم، وذكرت تقارير بأن المدرب الإيطالي يقترب من تدريب منتخب البرازيل.


وسبق أن ذكرت صحيفة "سبورت بيلد"، أن عقد ألونسو مع باير ليفركوزن، يحتوي على بند سري يسمح له بالمغادرة حال تلقيه عرضا رسميا من ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو ليفربول، وهي الأندية الثلاثة التي لعب لها النجم الإسباني.

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بينما كشفت الشبكة الإسبانية، أن ألونسو لن يغادر ليفركوزن وفقا لهذا البند مجانا، لكن سيكون ذلك نظير دفع شرط جزائي يتراوح من 15 إلى 18 مليون يورو.

وذكرت "فوتبول إسبانيا"، أن قيمة الشرط الجزائي تعد مرتفعة، ونادرا ما يوضع بند بهذه القيمة في عقد المدربين.

يعد الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو المدرب الوحيد الذي لم يهزم على المستوى القاري والمحلي هذا الموسم بين أندية الدوريات الخمس الكبرى، وعلى مستوى الدوريات يتواجد رفقة فايولي مدرب نيس الفرنسي وتوخيل مدرب بايرن ميونخ في قائمة المدربين الذين لم يتلقوا أي خسارة في الدوريات المحلية.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أرقام تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن:

‏تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن هذا الموسم 

  • خاض 16 مباراة
  • فاز في 15 مباراة
  • تعادل وحيد
  • لم يتلق أي هزيمة
  • تم تسجيل 55 هدفا
  • استقبل 14 هدفا
  • 7 شباك نظيفة
  • باير ليفركوزن بقيادة الأسطورة تشابي ألونسو إلى دور 16 من الدوري الأوروبي

 

ألونسو يقود قطار ليفركوزن لرقم تاريخي

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى استمرار سلسلة اللا هزيمة لليفركوزن بكافة البطولات هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

ولم يتعطل قطار ليفركوزن المنطلق منذ بداية الموسم، سوى مرة وحيدة بالتعادل مع بايرن ميونخ، فيما حقق الفوز في بقية المباريات حتى الآن.

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