جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه

أعلن جيش الاحتلال مساء يوم الأربعاء عن مقتل جندي آخر في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 392 منذ السابع من أكتوبر.

قتلى جيش الاحتلال



وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرقيب إيتان دوف روزنزويج لقي مصرعه في غزة.



وذكر أن “الرقيب إيتان دوف روزنزويج -21 عاما- من ألون شفوت جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة”.



وأضاف: “إن جنديين، الأول من وحدة العميل 504 التابعة لمديرية الاستخبارات والآخر من دورية جولاني التابعة للواء غولاني أصيبا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة”.

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وأكدت القوات الإسرائيلية في بيان على موقعها الرسمي أن عدد القتلى في صفوف ضباطها وجنودها ارتفع إلى 392 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

موعد بدء سريان الهدنة في غزة



وأفادت تقارير إخبارية نقلا عن إعلام عبري، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بأن الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تبدأ غدا الخميس، الساعة 10 صباحا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ـ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة

كشف مسئول فلسطيني لوكالة رويترز الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، عن صفقة أخرى لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في وقت لاحق من الشهر الجاري.



إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة



وقال المسئول الفلسطيني: إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، الأربعاء، بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل 150 فلسطينيا معتقلين في إسرائيل، سيتكرر في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري.

إطلاق سراح 100 أسير ممن احتجزتهم حماس



وأوضح المسئول، أن "هذا سيعني إجمالا إطلاق سراح 100 من بين نحو 240 احتجزتهم حماس"، خلال طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما مجموعه 300 معتقل فلسطيني في عمليتي التبادل، وهو رقم يتوافق مع قائمة المعتقلين من النساء والقصر التي نشرتها إسرائيل الأربعاء، وتتضمن أسماء من يمكن الإفراج عنهم.

وفي إطار التبادل الحالي المقرر أن يبدأ الخميس، ستعلق إسرائيل حربها المستمرة منذ 7 أسابيع تقريبا في غزة لإتاحة جمع الرهائن الخمسين، وكلهم من النساء والأطفال، ودخول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقال المسئول الفلسطيني: إن تبادل الدفعة الثانية سيأتي بعد تبادل الدفعة الأولى.

وأوضح: "سيحتاجون إلى 4 أو 5 أيام لتنظيمها وستشمل 50 أسير إسرائيلي مقابل 150 معتقلا فلسطينيا".

وأشار إلى المعتقلين سيكون من بينهم مسنون ونساء وأطفال، وستكون الشروط كما هي.

