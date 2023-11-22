الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تضع 10 شروط لتنفيذ الهدنة بواسطة الجهات الضامنة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن "موعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس لم يتحدد بعد".

وأعلن النونو شروط الهدنة في بيان وهي كما يلي:

ــ لم يتحدد بعد موعد بدء سريان الهدنة

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

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ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة

نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح الاتفاق مع حماس

أول إجراء في إسرائيل ضد اتفاقية تبادل الأسرى مع حماس

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حماس هدنة إنسانية غزة فلسطين

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