الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبية لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات

الشعر الخفيف، فيتو
الشعر الخفيف، فيتو

الشعر الخفيف ووجود فراغات به من المشكلات التى تزعج الفتيات كثيرا لتأثيرها السلبي على مظهر الشعر وكثافته.

وتحرص الفتيات على العناية بالشعر جيدا لعلاج الفراغات الموجودة به ما يعزز من كثافته ويحافظ على مظهره.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وإنبات الفراغات

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وإنبات الفراغات به.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا

ملعقة صغيرة من زيت السمسم

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 

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ملعقة صغيرة قهوة

كبسولة واحدة من زيت فيتامين E

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا.
  • ثم نصف الخليط فى زجاج صغيرة داكنة اللون ونحفظها فى مكان جاف بعيدا عن أشعة الشمس لمدة أسبوعين.
  • ثم نصفى الخليط ونأخذ ال ليك الناتج وندهن به فروة الرأس جيدا ونفركه لمدة 5 دقائق.
  • ثم نتركه على الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبية لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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الشعر الخفيف فراغات الشعر إنبات فراغات الشعر وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وإنبات الفراغات العناية بالشعر تغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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