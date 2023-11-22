الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستشار بوتين يعيد ذكرياته في القاهرة، وزهور روسية خاصة لقديس الصحافة في مصر

قديس الصحافة المصرية،
قديس الصحافة المصرية، فيتو

حرص الكسي فاسيلييف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي طوال 30 عاما وعميد المستشرقين الروس خلال زيارته لمصر على زيارة منزل صديقه القديم الراحل محمد سيد أحمد "قديس الصحافة المصرية" كما لقبه البعض.

 كما حرص خلال زيارة لمنزل الكاتب الصحفي بالأهرام والأهالي وعدد من الجرائد الأوروبية، الذي يقع في  شارع زنكي بالزمالك علي تقديم الزهور الى  مايسة طلعت زوجة الراحل، والتي استقبلته بترحاب شديد، لكونه صديق العائلة منذ الستينيات أيام كان طالبا بجامعة القاهرة.

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 وتقول صاحبة البيت: تحدثنا في كل شيء عن غزة وأوكرانيا، وإنسانيا عن ذكرياته مع محمد سيد أحمد، وأهديته كتاب دار الشروق "محمد سيد أحمد: لمحات من حياة غنية" من إعداد وتحرير  منى عبدالعظيم أنيس، وتقديم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذي صدر عام 2010 وسجل فيه مجموعة من الكُتاب والأصدقاء وبعض الكتاب الأجانب مثل: أريك رولو، وريتشارد فولك شهاداتهم عن حياة محمد سيد أحمد، حيث وصفه البعض بالنزاهة الفكرية أو القديس أو المثقف المستقبلي الذي أشتهر بمقالاته وكتبه الجريئة، حيث كتب في الأهرام وأخبار اليوم، كما كتب في بعض الصحف الأوروبية بالفرنسية والإنجليزية مثل:
Le Monde, Newsweek, Time Magazine
 

وصدر له عدة كتب أهمها: "بعد أن تسكت المدافع" الذي أحدث ضجة وجدلا كبيرا عند صدوره عام 1975، وله أيضا كتاب "سلام أم سراب" وكتاب "مستقبل التجربة الحزبية في مصر".


وعلق الكاتب الصحفي أحمد سيد حسن على زيارة فاسيلييف بقوله إنها تُمثل شعورا إنسانيا نبيلا تجاه صديق قديم، جاء فاسيلييف ليتنسم رائحة الذكريات، ليؤكد أن محمد سيد أحمد يُمثل قيمة كبيرة، وكان سابقا لعصره واستطاع مواجهة التابوهات والتحديات.


وأشار الكسي فاسيلييف إلى سعادته بزيارة منزل صديقه القديم الذي وصفه بأنه واحد من أفضل الصحفيين المصريين، وكان من أصول أرستقراطية، وترك هذا لينضم للحركة اليسارية مدافعا عن أحلام وطموحات العمال والفلاحين، وكان شديد المهنية، وصاحب رؤية، وأستعد لإصدار أحدث كتبي، وسوف يكون عن الشخصيات التي أثرت في حياتي، وسيكون من بينهم الكاتب الكبير  محمد سيد أحمد.

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