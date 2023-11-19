مستشار بوتين يبحث أهمية التعاون المصري الروسي لتذليل العقبات والمضي قدما للأمام

نظم البيت الروسي بالقاهرة، مائدة مستديرة بعنوان "القيم الإنسانية في العالم المعاصر"، بمشاركة فاليري فادييف مستشار الرئيس الروسي لشئون المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومدير معهد التراث والمجتمع المعاصر بالجامعة الروسية للعلوم الإنسانية.

أهمية تعزيز التعاون المصري الروسي

وانضم إليهم الدكتور شريف فخري رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور أحمد طاهر رئيس مركز الحوار، والدكتور الكسندر بيزبوردوف رئيس الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية، والدكتور تاراس فاراخاتوف رئيس قسم الفلسفة وعلم المناهج بكلية الفلسفة بجامعة موسكو الحكومية، والدكتورة إلبينا دوداريفا مبعوث اتحاد المرأة الروسية، والدكتور ديميترى ميكوليسكي كبير علماء معهد علوم الاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية، والدكتور أندريه جرمانوفيتش نائب رئيس قسم اللغة العربية بمعهد آسيا وإفريقيا التابع لجامعة موسكو الحكومية، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

Advertisements



وتحدث فادييف عن أهمية تعزيز التعاون المصري الروسي بحيث التعرف على بعضنا البعض أكثر مؤكدا أن هذا التقارب هو في صالح شعوبنا في ظل أزمة طاحنة يعيشها العالم مع فقدان المصداقية للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة التي فقدت مكانتها بين الشعوب، وأصبحت تكيل بمكيالين رغم أننا اليوم نعيش الذكرى الـ 75 على توقيع ميثاق حقوق الإنسان في العالم، وأصبح على الدول الصديقة إيجاد آليات للتعاون المباشر لتذليل العقبات والمضي قدما للأمام.

اتفاقية التعاون الثقافي بين مصر وروسيا

وتحدث الدكتور شريف فخرى عن ترحيبه بالمشاركة، مؤكدا أن الجامعة الروسية في مصر هي نتاج توقيع اتفاقية التعاون الثقافي بين مصر وروسيا عام 2005، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الفكرية تدعم العلاقات الثنائية.

ورحب فخرى بتنظيم اللقاء القادم بالجامعة الروسية في مصر، كما تتطلع إلى مناقشة الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المدعوم من الدول التي تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وتمنى رئيس الجامعة الروسية أن تعرض الحقائق على شعوب العالم.



وتحدث الدكتور احمد طاهر عن الدور الذى يلعبه المركز فى تقديم روسيا للمجتمع المصرى من خلال التقرير الروسي السنوى، بالإضافة إلى أنشطة المركز المرتبطة بروسيا مثل احتفالية 80 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الشيخ محمد عياد الطنطاوي ابن طنطا

كما تحدث ميكوليسكي عن الشيخ محمد عياد الطنطاوى ابن طنطا الذى أصبح أول مدرس للغة العربية بعد ان أرسله الوالي محمد علي إلى سان بطرسبرج، مشيرا إلى أن اللغة العربية تدرس في روسيا منذ النصف الثاني من القرن الـ 19 ويوجد اهتمام بها لدى الشباب.



كما تحدث شريف جاد عن أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مجال الثقافة من خلال الاستخدام الأقصى للقوى الناعمة بالبلدين وإرسال الفرق الفنية من باليه وفنون شعبية وموسيقى في إطار التبادل الثقافي.

وأشار جاد إلى دعم أقسام اللغة الروسية التى انتشرت في مصر في الآونة الأخيرة، وأكد جاد أن مثل هذه اللقاءات الفكرية يجب أن تتكرر من وقت إلى آخر لأنها سوف تخلق مزيدا من التقارب والتفاهم.



وشهدت المائدة مشاركة طلاب الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية عبر الزووم، حيث طرحوا بعض الأسئلة للمشاركين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.