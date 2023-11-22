مستشار بوتين: مصر رفضت تهجير الفلسطينيين حتى لا يتحول الوضع المؤقت لدائم

استقبل السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير عزت سعد مدير المجلس، اليوم الأربعاء، ضيف مصر ألكسي فاسيلييف، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي خلال 30 عاما وكبير المستشرقين الروس بمقر المجلس بالمعادي.

وجاء ذلك بحضور شريف جاد، الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية، وبمشاركة مجموعة من أعضاء المجلس المصري من السفراء والشخصيات العامة في حوار مفتوح مع فاسيلييف الذي تحدث عن فترة دراسته بجامعة القاهرة في الستينيات، ثم عمله مراسلا عسكريا في سوريا وفيتنام، ومبعوثا شخصيا للرئيس الروسي في إفريقيا والشرق الأوسط.

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وتناول الحديث أحداث غزة التي وصفها بأنها غريبة لكون إسرائيل تعرف كل كبيرة وصغيرة عن غزة، وذكر أن إسرائيل تسعى للتهجير على حساب مصر لكن رغم كل الصعوبات، مصر أهم الدول العربية ولديها قوة عسكرية ونظام يتصرف بشكل مستقل، ومصر رفضت التهجير مقابل المال حتى لا يتحول الوضع المؤقت إلى دائم.



وتحدث عن موقف روسيا الذي لا يتغير ومع حل الدولتين، وسبق أن عرض جروميكو 1947 مبادرة الدولة الديمقراطية ذات الحقوق المتساوية بين اليهود والفلسطينيين لكنهم رفضوا، وتحدث عن إفريقيا قائلا: إن الشعوب الإفريقية تتخلص من التبعية الفرنسية بإرادة شعبية وإفريقيا ترحب بدور روسيا القائم على الاحترام المتبادل والتعاون وربما لهذا السبب يرفعون علم روسيا عند القيام بالانقلابات.



وعن حرب أوكرانيا تحدث عن استغلال أمريكا لأوكرانيا للمواجهة ضد روسيا والتضحية حتى آخر جندي أوكراني ووصف الحرب أنها في صالح أمريكا مشيرا إلى أسرته التي تتكون من خليط روسي أوكراني.



وأكد فاسيلييف أن روسيا لن تسمح بانتصار أمريكا، وعن تجربته مع كتبه الأولي مثل الوهابية والدولة السعودية الأولي في الجزيرة العربية وكتاب تاريخ العربية السعودية حيث ظل لمدة 20 عاما منذ كان طالبا بجامعة القاهرة في رحلة البحث عن المصادر الخاصة بالتاريخ السياسي السعودي ومراحل تطور بنيتها الاجتماعية والسياسية، ودور حركة الإصلاح الإسلامية وتأثير العامل النفطي في مجتمع السعودية وظهور طبقات وفئات اجتماعية جديدة.

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