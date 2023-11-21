تصفيات اليورو، فرنسا تتعادل مع اليونان بنتيجة 2-2

تصفيات اليورو، تعادل منتخب فرنسا مع نظيره منتخب اليونان بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أهداف مباراة فرنسا واليونان

وتقدم منتخب فرنسا في البداية عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 42 قبل أن يتعادل منتخب اليونان في الدقيقة 56 بهدف سجله باكاسيتاس ثم أضاف الهدف الثاني لمنتخب اليونان اللاعب فوتيوس يوانيديس في الدقيقة 62 قبل أن ينجح يوسف فوفانا في أدرك هدف التعادل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة سيطرة مبكرة من لاعبي منتخب فرنسا، من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الديوك في منتصف الملعب.

وكانت أول الفرص في الدقيقة السادسة بتسديدة من جول كوندي لاعب فرنسا من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع اليونان عن مناطق الخطورة.

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وفي الدقيقة التاسعة، رد جيورجيس ماسوراس لاعب منتخب اليونان بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 12، أطلق عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس اليوناني أوديسياس فلاكوديموس، ثم تسديدة قوية من أنطوان جريزمان في الدقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس اليوناني إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 25، احتسب الحكم ركلة حرة لمنتخب اليونان في منتصف ملعب فرنسا نفذت بعرضية في اتجاه منطقة الجزاء قابلها كونستانتينوس مافروبانوس برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 42، أحرز راندال كولو مواني هدف منتخب فرنسا، بعد تمريرة من أوليفييه جيرو إلى مواني داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الديوك الفرنسية بهدف نظيف.

تشكيل فرنسا أمام اليونان في تصفيات أمم أوروبا

جا تشكيل منتخب فرنسا أمام اليونان كالتالي:

حراسة المرمى: سامبا.

خط الدفاع: ساليبا - كوندي -لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا - رابيو - جريزمان.

خط الهجوم: مواني - ديمبلي - جيرو.

من ناحية أخرى، أكد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، ثقته في أحد نجوم باريس سان جيرمان، الذي يعاني بشدة منذ بداية الموسم.

وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها شبكة "RMC" سبورت الفرنسية: " راندال كولو مواني في حالة جيدة، والابتسامة لا تفارقه".

وأردف مدرب الديوك "بإمكان راندال أن يؤدي بشكل أفضل، وأتحدث معه كثيرًا، وطالما يلتزم بحالة ذهنية جيدة ستظهر قدراته المميزة".

وشدد ديشامب على إن مهاجم بي إس جي لا يزال لاعبًا شابًا، ولديه خطوات يجب اتخاذها، لكنه لا يزال يتمتع بالهدوء.

وانضم كولو مواني، 24 عاما، انضم للفريق الباريسي، مطلع الموسم الجاري، مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

لكن المهاجم الفرنسي الدولي، لم يقدم المستوى المأمول، حيث سجل 3 أهداف فقط، بينما يتصدر كيليان مبابي قائمة الهدافين بـ 15 هدفًا، وعلى المستوى الدولي، خاض مهاجم بي إس جي 12 مباراة بقميص منتخب فرنسا وسجل هدفا واحدا أمام المغرب، في قبل نهائي مونديال قطر 2022.

وبات منتخب فرنسا أول منتخب أوروبي يسجل 14 هدفا في مباراة دولية منذ منتخب الدنمارك حينما فاز 14-2 على إيسلندا في مباراة ودية عام 1967.

كما كسر منتخب فرنسا رقم منتخب ألمانيا في تحقيق أكبر فوز في تاريخ تصفيات اليورو عندما فاز علي سان مارينو بنتيجة 13-0 في تصفيات 2008.

كما حقق منتخب فرنسا أكبر فوز في تاريخه بعد الفوز الكاسح علي جبل طارق 14 -0.



وكان أكبر فوز حققه منتخب فرنسا يعود إلى عام 1995، حين فاز على أذربيجان 10-0 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1996.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزا تاريخيا علي ضيفه جبل طارق بـ 14 هدفا دون رد محققا فوزه السابع تواليا منذ بداية تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.