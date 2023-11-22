حكايتى مع الزمان، معرض فن تشكيلى لفاروق مصطفى بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضا بعنوان حكايتى مع الزمان للفنان فاروق مصطفى ويفتتح فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر.

يضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبا من حياه الفنان فاروق مصطفى والتى تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات والتقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.

جدير بالذكر ان الفنان التشكيلى فاروق مصطفى احد ابطال حرب اكتوبر، ولد عام 1945 ونشأ فى بيئة فنية وخالط العديد من كبار التشكيليين منهم، حصل على بكالوريوس الفنون والتربية، عضو فى نقابة التشكيليين، تم تصنيفه عام 1994 ضمن اهم 40 فنانا على مستوى العالم، واقام اكثر من 30 معرضا فرديا وجماعيا داخل مصر وخارجها وله مقتنيات لدى الوزرات والهيئات والافراد، وحصل على عدة جوائز وانواط وميداليات وشهادات تقدير محلية والعالمية.

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