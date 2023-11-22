الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التعليم: امتحانات نوفمبر في مقرر الشهر فقط

امتحانات شهر نوفمبر
امتحانات شهر نوفمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل سوف يتم إجراؤها على منهج شهر نوفمبر فقط.

 اختبارات شهر نوفمبر

وشددت المديريات التعليمية على جميع المعلمين بضرورة الانتهاء من المنهج المقرر لاختبار شهر نوفمبر.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتجري عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وفي حالة الإعادة، تجرى العملية الانتخابية أيام 5 و6 و7 يناير  المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.

Advertisements

txt

توجيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية

txt

التعليم تكشف أهداف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات الهامة حول استعدادات المدارس المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى في ديسمبر المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه يجب تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابها على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن يقوم مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن 5 قرارات لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية 2024 وجاءت أهم القرارات كالآتي:

1- التأكيد على جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين.
2- تأمين محيط مقارّ اللجان الانتخابية، وجاهزية كافّة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية.
3- التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.
4- توفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية.
5- تشكيل غرف عمليات بكل مديرية بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة. 

القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهم: 

المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي  رمز "النجمة".

المرشح محمد فريد سعد زهران رمز "الشمس".

المرشح عبد السند حسن محمد يمامة رمز "النخلة".

المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم". 

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 

 وبدأت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل. 

 بينما تتوقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

ضوابط الدعاية الانتخابية 

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اختبارات شهر نوفمبر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدائري

أبرز غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

مسئول فلسطيني يكشف صفقة أخرى لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

مسئول سابق بإدارة أوباما يهين مصري ويسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

المزيد
الجريدة الرسمية