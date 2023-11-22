بدء القمة المصرية الأردنية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة مباحثات قمة بين الرئيس السيسي وملك الأردن لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ملك الأردن عبد الله الثاني بمطار القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

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وأكد الرئيس السيسي إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

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