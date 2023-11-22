‏وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا

نقلت ‏وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قد يسافر إلى مصر قريبا، ويهدف ذلك إلى إجلاء مرضى من غزة في أقرب وقت.

اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل

وكشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، عن بنود اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.

بنود اتفاق الهدنة

وقالت حركة حماس في بيانها، إنه بموجب الاتفاق سيتم التالي:

1- وقف إطلاق النار من الطرفين.

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2- وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة.

3- تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

4- إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال.

5- الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.

6- ضمان حرية حركة الأشخاص وعدم التعرض لهم، وخاصة على شارع صلاح الدين، بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.

7-وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار 4 أيام وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.

ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية.