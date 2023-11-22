الزراعة والفاو تدشنان حقلا إرشاديا للفول والشعير والقمح في سيناء

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه فى اطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة فاو تم البدء فى زراعة ٣٠ فدان من القمح والشعير والفول كمزارع ارشاديه للمزارعين بمدن رأس سدر والطور ونويبع وتدريبهم على الممارسات الصحيحه للزراعة الذكية مناخيا من خلال مدارس المزارعين الحقلية.

النهضة الزراعية في سيناء

وأضاف شوقى أن مساهمة منظمة الأغذية والزراعة فى المشروعات الزراعية بجنوب سيناء والتى تعد الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الاخيره تعطى رسالة للامن والامان بسيناء ودلاله على النهضه الزراعية التى توليها الدولة لمحافظات سيناء والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بسيناء

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75 مدرسة حقلية بجنوب سيناء

ومن جانبه صرح الدكتور احمد الحاوى المدير التنفيذي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بأن المشروع يهدف إلى رفع وعى المزارعين ومربى الثروة الحيوانيه من خلال تنفيذ ٧٥ مدرسة حقلية للانتاج النباتى والحيوانى براس سدر والطور ونويبع بمشاركة ١٠٠٠ من المزارعين والمربين المستفيدين من انشطة المشروع.

وأضاف أنه قد تم توزيع أصناف التقاوى والاسمده والمخصبات الحيوية على المزارعين وتدريبهم على الممارسات الصحيحة للزراعة بهدف الحصول على أعلى إنتاج من المحصول.

فيما أكد الدكتور أشرف الصادق مستشار منظمة الأغذية والزراعة بأن التعاون مع مركز بحوث الصحراء فى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية ببعض المحافظات الصحراوية يهدف إلى تحسين سبل العيش للمزارعين من خلال التدريب ورفع الوعى ونشر الممارسات الصحيحة للزراعة خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يتعرض لها العالم.