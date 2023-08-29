مركز بحوث الصحراء: مشروعات مستقبل مصر تستهدف سد الفجوة الغذائية (فيديو)

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مشروع مستقبل مصر يهدف إلى سد الفجوة الغذائية، وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصرى، فى ظل الأزمات الحالية حيث بدأ المشروع بـ 150 ألف فدان.

أهداف مشروع مستقبل مصر

وأوضح الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه وصلت المساحة التي تشارك فى مشروع مستقبل مصر لـ 2.2 مليون فدان، لافتا إلى أنه إضافة هذه المساحة لخريطة المساحة الزراعية لم تكن سهلة.

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وتابع أنه يتم العمل بمشروع مستقبل مصر على 5 محاور رئيسية، أولها توسيع الرقعة الزراعية وتحديد نوعيات الغذاء وفرض ثقافات غذائية جديدة، بجانب وضع محاصيل جديدة على خريطة الزراعة المصرية للتأقلم مع التغيرات المناخية.