الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

القضية الفلسطينية، رئيس الحزب الناصري: مصر تدرك أبعاد المخطط الصهيونى للتهجير القسري

الدكتور محمد ابو
الدكتور محمد ابو العلا،فيتو

القضية الفلسطينية، قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية شعبا وحكومة، مشددا علي أن مصر ترفض بشدة  المخطط الإسرائيلي بالتهجير القسري لأهالي غزة، مؤكدا أن هذا الأمر يخالف مبادئ القانون الدولى والمواثيق والأعراف الدولية.

 

المخطط الإسرائيلى لإفراغ غزة 

 

وأكد أبو العلا  فى تصريح لفيتو، أن مصر قدمت مساعدات للقضية الفلسطينية  منذ العدوان الإسرائيلي  على قطاع غزة والذى أظهر الدموية لدى حكومة نتنياهو المتطرفة والتى تمارس أبشع أنواع القتل ضد الاطفال والمدنيين فى قطاع غزة تنفيذا للمخطط الصهيونى الذى يهدف الى افراغ قطاع غزة بعد تحويلة الى أرض محروقة، مؤكدا أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتناصر قضيتة وكان موقفها واضحا برفض اغتيال القضية الفلسطينية، خاصة وأن قضية فلسطين محفورة في وجداننا منذ المرحلة التي أعقبت حرب 73. 

 

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لا يمكن المزايدة على الدور المصري

 

وتابع نرفض المزايدات على الدولة المصرية، قائلا:" لا يمكن المزايدة على الدور المصري فى القضية الفلسطينية سواء من خلال المطالبة بالوصول لحل عادل بحل الدولتين فى مختلف المحافل الدولية أو من خلال مساندة الأشقاء فى تخطي اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال تقديم الدعم الإنساني لهم.

 

موقف مصر واضح من التهجير 

 

وأوضح أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، مشيرة إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

 

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القضية الفلسطينية قطاع غزة التهجير القسري إسرائيل قتل الأطفال

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